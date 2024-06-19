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經濟

香港地產

北河街舖售1980萬 12年貶值近四成

【明報專訊】本港消費市道持續疲弱，除核心購物區舖位的價錢大不如前，連帶民生區商舖亦錄得蝕讓個案，其中深水埗北河街一個「街市舖」以約1980萬元售出，原業主持貨12年，帳面勁蝕1100萬元或36%，屬罕有「街市舖」大額蝕讓。

面積702呎 呎價2.82萬

上述物業為北河街98號地下B號舖，面積約702方呎，市場消息指出，物業最新以約1980萬元易手，折合呎價2.82萬元，據悉物業現時由涼茶及小食店租用，月租合共約11萬元，按現時成交價計，料新買家享租金回報6.7厘，回報率相當不俗；資料顯示，原業主於2012年以3080萬元購入，持貨約12年，帳面蝕約1100萬元，蝕幅約36%。

旺角樓上舖蝕讓放售 叫價2300萬

另一方面，九龍樓上舖現蝕讓放售個案。中原（工商舖）商舖部高級分區營業董事馬振順表示，旺角彌敦道703至705號銀座式商廈金鑽璽10樓全層，面積約1975方呎，業主最新叫價約2300萬元放售，即意向呎價約11,646元。

資料顯示，業主於2012年以約3476萬元買入，意味上述放售價，較12年前購入價蝕讓約1176萬元或34%。馬振順續稱，該單位同時以月租約6.6萬元招租，與之前月租水平相若，但較高峰期、會所租用時的月租約9萬元，則下跌2.4萬元或27%。

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