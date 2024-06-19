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經濟

香港地產

錦田公路屋地叫價8000萬放售

【明報專訊】雖然近期樓市交投較淡靜，但仍有業主趁機放售物業。第一太平戴維斯表示，元朗錦田公路211號獨立地段，現正招標放售，截標日期為8月20日；上述地盤面積約16,603方呎，以現有物業計，實用面積約4778方呎，連9610方呎花園和前庭，業主意向價約8000萬元，意向呎價約1.67萬元。

現有物業由兩幢別墅組成

資料顯示，上述物業由蜆壳電業（2381）主席翁國基及相關人士，於2010年以2202萬元購入，即現意向價較14年前購入價，高出5798萬元或約2.6倍。

物業由兩幢兩層高獨立別墅組成，每幢別墅均配有4間房間（3間為套房），並設獨立升降機，別墅花園/前庭可泊多部車輛。

投資客429萬購南豐兩房 料享4.5厘回報

成交方面，中原副區域營業董事袁廣達表示，鰂魚涌南豐新邨本月至今暫錄兩宗成交，較上月同期少1宗或三成，屋苑第7座低層B室，實用面積391方呎兩房間隔，原業主叫價480萬元，減價51萬元或11%後，以429萬元獲承接、實呎10,972元，新買家為投資客，按單位市值月租約1.6萬元計，料新買家享4.5厘租金回報；原業主2008年以240萬元購入，帳面賺189萬元或79%。

利嘉閣助理分區經理黃金欽表示，將軍澳維景灣畔第11座低層H室，實用面積503方呎兩房間隔，原業主叫價750萬元，議價後減55萬元或7%，以695萬元成交，實呎13,817元，新買家為上車客；原業主早於2002年以約213.2萬元買入，帳面賺逾481萬元或2.2倍。

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