明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

上月私宅平均租金創4年半新高

【明報專訊】相對近日較淡靜的二手買賣市况，暑假住宅租務旺季則提早來臨，並帶動私宅租金持續攀升。美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，5月以實用面積計算的整體私宅平均呎租，最新報約36.37元，相對4月錄約35.94元，按月升約1.2%，並連升3個月，創自2019年12月錄36.52元後的53個月、即近4年半新高。隨5月租金進一步上升，帶動今年首5個月累積升幅至約1.54%，預計「租金升、樓價跌」情况進一步擴大。

HENLEY PARK開放戶 呎租高見61元

租賃成交方面，啟德區6月至今暫錄93宗，市况活躍，其中HENLEY PARK佔約11宗，平均實用呎租53元。中原分行經理施蒂文表示，HENLEY PARK第1A座低層H室，屬實用面積250方呎開放式間隔、望內園景，最新以1.52萬元租出，實用呎租高見61元；業主今年4月以約526萬元一手購入，可說是極速租出單位，享租金回報率3.5厘。

內地生付一年租27萬 租翰林峰1房

內地學生繼續是住宅租務市場的生力軍。利嘉閣助理分區董事鄧惠源表示，港島西區翰林峰第3座中層E室，實用面積358方呎1房連儲物室間隔、開放式廚房設計，以每月2.3萬元獲承租，實用呎租64元，新租客為內地生，來港讀大學，一次過支付全年租金涉約27.6萬元；業主2018年以約978.2萬元一手購入，現享租金回報率2.8厘。

另外，中原高級分區營業經理黃達雄表示，大埔海寶花園新錄D座低層06室租務成交，屬實用面積527方呎3房間隔，議價後以1.8萬元租出，實用呎租逾34元，新租客為3名內地女學生，沒有睇樓、只看單位相片情况下，決定先付11個月租金承租，即涉約19.8萬元，於8月起租；由於業主早於2001年以152萬元購入，享租金回報率約14厘。

東堤灣畔兩房交吉兩日獲承租

部分大型屋苑的放租單位剛交吉，已極速獲新租客接棒承租。中原分行經理曹嘉華表示，東涌東堤灣畔第1座高層A室，實用面積544方呎兩房間隔，業主月租叫價1.75萬元，前租客搬走兩天，即獲兩名空姐以合租形式，以1.7萬元承租，實用呎租31元，即減價500元或3%；業主於2021年1月以710萬元買入單位，現享租金回報率2.9厘。

上 / 下一篇新聞

紫金發CB兼配股 抽水近200億 分析：股市回調 企業未必願大折讓配股
紫金發CB兼配股 抽水近200億 分析：股市回調 企業未必願大折讓配股
恒指微跌20點 萬八關得而復失
恒指微跌20點 萬八關得而復失
畢馬威削港全年IPO集資額預測四成
畢馬威削港全年IPO集資額預測四成
武漢有機首日漲28％ 每手帳賺760元
武漢有機首日漲28％ 每手帳賺760元
再傳明年港上市 滴滴：無IPO時間表
再傳明年港上市 滴滴：無IPO時間表
中國國債期貨價創新高 分析：市場對經濟乏信心
中國國債期貨價創新高 分析：市場對經濟乏信心
匯豐料下半年港樓價企穩 明年升2％ 內地買家佔比三成
匯豐料下半年港樓價企穩 明年升2％ 內地買家佔比三成
彭博：中環甲廈租金較2019年最多跌三成
彭博：中環甲廈租金較2019年最多跌三成
推動內房去庫存 瑞銀：人行或減息
推動內房去庫存 瑞銀：人行或減息
京東：618數字人直播帶動近百億成交
京東：618數字人直播帶動近百億成交
彭博：匯控擬售法國壽險零售業務
彭博：匯控擬售法國壽險零售業務
調查：37%港僱主未來3月擬增人手
調查：37%港僱主未來3月擬增人手
ETF調整權重 逾百億美元買Nvidia 蘋果權重削至4.5% 需拋售120億美元股票
ETF調整權重 逾百億美元買Nvidia 蘋果權重削至4.5% 需拋售120億美元股票
蘋果結束「先買後付」 將引入花旗等提供服務
蘋果結束「先買後付」 將引入花旗等提供服務
美電動車生產商Fisker申破產保護
美電動車生產商Fisker申破產保護
張兆聰：資金追落後 超微電腦可吼
張兆聰：資金追落後 超微電腦可吼
美元定存高息精選
美元定存高息精選
姜靜：美元下行路徑或顛簸
姜靜：美元下行路徑或顛簸
技術取勝：東方海外料138元遇阻
技術取勝：東方海外料138元遇阻
劉思明：內地鐵路投資增長較快 利好基建股
劉思明：內地鐵路投資增長較快 利好基建股
周顯：AI向專門化發展
周顯：AI向專門化發展
湯文亮：銀行體系太健全 香港玩完
湯文亮：銀行體系太健全 香港玩完
NOVO 3B期周六首輪開售160伙 佔已開價單位五成 暫錄超購24倍
NOVO 3B期周六首輪開售160伙 佔已開價單位五成 暫錄超購24倍
尚逸特色戶平台分置兩邊
尚逸特色戶平台分置兩邊
元朗蠔洲路擬提供逾150萬呎住宅
元朗蠔洲路擬提供逾150萬呎住宅
錦田公路屋地叫價8000萬放售
錦田公路屋地叫價8000萬放售
北河街舖售1980萬 12年貶值近四成
北河街舖售1980萬 12年貶值近四成
蔚藍東岸前臨維港 擁都會景
蔚藍東岸前臨維港 擁都會景
前臨海濱長廊 毗鄰鯉魚門
前臨海濱長廊 毗鄰鯉魚門
基金特區：道富下半年看好美日市場 就業市場轉弱 聯儲局最早下月減息
基金特區：道富下半年看好美日市場 就業市場轉弱 聯儲局最早下月減息