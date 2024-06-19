尚逸特色戶平台分置兩邊

部分平台需經公共走廊才到達

從樓書可見，樓盤5樓A室，實用面積351方呎兩房間隔、連418方呎平台，除室內外連約60方呎平台外（向北望德輔道西、即電車路），其餘約358方呎平台卻與單位分開，自成一隅，住戶需要經過公共走廊才可直達，向南望內街西安里；換言之，單位室內面積較平台，少約67方呎或16%。

至於同層的C室，屬實用面積177方呎開放式間隔，外連39方呎平台，為全盤面積最細單位，參考同區的半新盤，AVA 128最細面積單位同為177方呎，另翰林峰最細單位則由174方呎起，細絕西區。

另外，尚逸33樓A室頂層連天台單位，實用面積641方呎3房1套間隔，內置樓梯直達286方呎天台。至於全幢物業沒有鋪設煤氣喉管，單位日後不能明火煮食。

尚逸位處德輔道西328號，距港鐵香港大學站、西營盤站同樣約5至7分鐘步程；沿德輔道西東行數分鐘，可到達近年已成為旅遊景點的海味街，而前往西區海濱長廊、中山紀念公園同樣只需5至7分鐘步程，是觀賞維港兩岸景色、休憩散步、跑步的好去處。此外，德輔道西及尚逸毗鄰的水街、皇后大道西，亦屬區內食肆較集中的地段。