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經濟
國際金融

蘋果結束「先買後付」 將引入花旗等提供服務

【明報專訊】蘋果（美：AAPL）旗下「先買後付」（BNPL）服務在美國推出逾一年後將會結束。蘋果官網周一公布，不再為Apple Pay Later提供新貸款，但現有貸款不受影響。該項服務允許消費者在6周內，將最高1000美元的消費，分成4期免息支付，以深化蘋果在金融領域的發展。

蘋果退出該服務後，將在稍後推出的iOS 18，向美國及海外市場引入Affirm和花旗等發卡機構提供的第三方分期付款服務，反映蘋果進軍金融領域的策略出現轉向。蘋果進軍BNPL業務時，美國利率水平相對較低，很多消費者透過貸款進行購物，但隨着利率上升，整個BNPL行業也面臨壓力。

歐盟競爭專員：蘋果存嚴重問題

此外，歐盟委員會競爭事務專員韋斯塔格爾（Margrethe Vestager）昨向CNBC透露，根據歐盟《數碼市場法》（DMA）的監管要求，蘋果存在一些「非常嚴重」問題。歐盟委員會於3月根據旨在限制大型科技企業權力的DMA，向蘋果、Meta及Alphabet展開調查。

據稱，該調查提出對蘋果的一些擔憂，包括其是否阻止軟件商通知客戶一些較廉宜的訂閱方式。韋斯塔格爾表示，調查結果「希望很快」公布。《金融時報》上周引述知情人士稱，歐盟將根據DMA向蘋果提出指控。若被證實違反DMA，蘋果的最高罰款是全年全球營業額的10%。

美FTC起訴軟件商Adobe

另外，美國聯邦貿易委員會（FTC）起訴軟件商Adobe（美：ADBE），指該公司令消費者難以取消訂閱，違反《消費者保護法》。FTC表示，Adobe在沒有「充分披露」訂閱不足一年就取消服務，可能會損失數百美元，令用戶被迫全年訂閱Photoshop等軟件。Adobe股價早段微跌。美股三大指數早段窄幅上落。美國零售銷售在4月按月跌0.2%後，在5月按月升0.1%，升幅較預期低0.1個百分點，被視為消費信心降溫的迹象。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕美國零售銷售 歐盟 數碼市場法（Digital Market Act，DMA） Apple Pay Later 先買後付 蘋果公司

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