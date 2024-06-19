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經濟

京東：618數字人直播帶動近百億成交

【明報專訊】京東（9618）昨舉行618媒體開放日，京東科技負責人表示，行業已進入人工智能（AI）的電商時代，自研的言犀AI數字人已從技術探索層面走向產業賦能，更多品牌已使用數字人服務進行直播，618期間累計已服務超過5000家品牌商，帶動近100億元人民幣的商品成交金額（GMV）；數字人直播成本為真人主播成本的10%，幫助直播轉化率超過30%。

累計服務逾5000品牌商

該負責人表示，集團早在2017年成立AI研究院，包括幫助內部提升效率，同時賦能商家帶動生意增長。此外，京東亦幫助大量中小商家以直播帶貨，例如數字人可在原產地進行測評等，相信未來可拓展到更多場景。

京東消費及產業發展研究院劉琦指出，今年618廣東省成為全國消費力最高的省份，京東物流（2618）持續投入發展西藏，該地區亦成為消費力增長最快省份。產品方面，AI電腦及超薄洗衣機等產品錄得強勁增長；包郵商品量按年增長超過百倍，源頭直發令用戶享受價優物美的特色農產品，「百億補貼」帶動相關農戶收入按年增長逾30%。

此外，集團昨公布Apple Vision Pro的應用程式「京東.Vision」詳情，6月28日將跟隨內地首批Vision Pro上市同步發布，首階段將以「家」場景為核心，覆蓋多個家電家居與潮流數碼產品，未來將逐步擴展至更多類別產品。

相關字詞﹕直播帶貨 西藏 京東 人工智能（AI）

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