京東：618數字人直播帶動近百億成交

累計服務逾5000品牌商

該負責人表示，集團早在2017年成立AI研究院，包括幫助內部提升效率，同時賦能商家帶動生意增長。此外，京東亦幫助大量中小商家以直播帶貨，例如數字人可在原產地進行測評等，相信未來可拓展到更多場景。

京東消費及產業發展研究院劉琦指出，今年618廣東省成為全國消費力最高的省份，京東物流（2618）持續投入發展西藏，該地區亦成為消費力增長最快省份。產品方面，AI電腦及超薄洗衣機等產品錄得強勁增長；包郵商品量按年增長超過百倍，源頭直發令用戶享受價優物美的特色農產品，「百億補貼」帶動相關農戶收入按年增長逾30%。

此外，集團昨公布Apple Vision Pro的應用程式「京東.Vision」詳情，6月28日將跟隨內地首批Vision Pro上市同步發布，首階段將以「家」場景為核心，覆蓋多個家電家居與潮流數碼產品，未來將逐步擴展至更多類別產品。