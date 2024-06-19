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經濟

推動內房去庫存 瑞銀：人行或減息

【明報專訊】瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤表示，近期內地提振購房需求的政策或需時間見效，惟其效果可能逐步減弱。為進一步推動房地產去庫存，瑞銀認為人行或會進一步增加再貸款規模、降低利率，料今年LPR（貸款市場報價利率）利率下調10個至20個基點。

料今年基建投資增速放緩

汪濤指出，儘管5月中旬以來房地產政策明顯放鬆，但6月上半月主要城市的新房銷售仍按年下跌，整體二手房掛牌量居高不下。同時，人行設立了新的再貸款工具以支持房地產去庫存，但到目前為止各地去庫存進展有限。除了推進去庫存之外，她稱政府正在擴大房地產融資協調「白名單」機制，而且自5月以來，政府債券發行和財政政策支持逐步加碼，應有助支撐基建投資和整體信貸增長。不過考慮到地方隱性債務持續受限，瑞銀預計今年基建投資增速將較去年放緩。

汪濤又表示，瑞銀料年內人行不會降低MLF（中期借貸便利）利率，但隨着銀行存款利率進一步下調，LPR利率可能會下調10個至20個基點。如果經濟增長動能不及預期、房地產活動進一步走弱，該行認為7月政治局會議或之後可能出台更多政策支持措施。

去年基數低 GDP或維持增5.3%

至於GDP增長預測，汪濤指繼首季GDP增長超預期後，預計第二季GDP按季增長將有所放緩，但去年基數較低可能支撐其按年增速維持約5.3%。她預計，下半年經濟增長動能將持穩在4%至5%，從而全年GDP增速將達到4.9%。不過，若房地產支持政策的幅度弱於預期，尤其去庫存，或者出台時點晚於預期，房地產銷售和價格進一步下降，預測將面臨下行風險。

相關字詞﹕內房 瑞銀汪濤

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