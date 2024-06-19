再傳明年港上市 滴滴：無IPO時間表

滴滴回應傳媒查詢時澄清，公司一直與投資者保持常態化溝通，關於IPO目前沒有時間表。滴滴表示，公司當下聚焦於持續深耕主營業務，更好地服務乘客、司機和合作伙伴，不斷提升產品服務和創新能力，為行業和社會創造長期價值。

據報宣稱「重獲北京當局信任」

不過類似的傳言在去年也曾傳出。去年底市場也傳出滴滴計劃在2024年赴港上市，當時有指最新估值為160億美元。

滴滴出行由程維創立於2012年，在上市前，滴滴共經歷約21輪融資，獲得超過200億美元資金支持。2021年6月30日，滴滴登陸紐交所，但數日後就因為存在涉嫌侵犯個人隱私權問題被要求手機應用程式整改下架。半月後，滴滴被國家網信辦聯合公安部等7個部門進駐和調查。2022年6月，滴滴從美國退市，股價已從最高位16.4美元跌至每股2.29美元。