畢馬威削港全年IPO集資額預測四成

料下半年回升 全年集資600億

畢馬威指出，香港今年上半年IPO市場共錄得27宗上市項目，集資116億元，集資額及數量按年減少35%及15%。不過畢馬威中國新經濟市場及生命科學行業香港主管合伙人朱雅儀稱，對今年下半年香港IPO活動仍持樂觀態度，認為香港IPO活動有望下半年回升。主要因為畢馬威留意到今年上半年各月正在處理的上市申請宗數錄得上升趨勢，且中國證監會近日公布了5項措施，當中包括鼓勵內地領先企業赴港上市，並且A股IPO活動在中證監重質不重量的策略下有所放緩，相信亦會有A股上市申請人有意轉赴香港集資。

劉大昌補充，在高息環境下全球IPO集資額均偏小，難以預測下半年是否會有大型IPO來港集資。關於昨日香港政府宣布惡劣天氣不停市的安排，劉大昌認為對香港IPO市場的影響不大。

至於A股IPO市場，劉大昌表示，雖然短期內A股IPO活動在中證監重質不重量的策略下有所放緩，但長遠而言，相信有助於增強投資者信心及促進A股市場的穩定和增長。

畢馬威指出，2024年上半年基礎設施/房地產企業位列新股集資額榜首，這主要因為首十大IPO中有5家是專注於物流中心、購物中心和租賃住房的房地產投資信託基金（REITs）。科技、媒體及電訊（TMT），以及工業股分別位列第二和第三，可見創新科技和先進製造業仍是A股市場監管機構和投資者關注的焦點。

2024年上半年，A股證券交易所合共錄得52宗上市，集資565億元人民幣，集資額及數量分別較2023年同期減少約 75%及70%。