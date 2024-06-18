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經濟

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億京九展擬建住宅 一成意見反對

【明報專訊】由億京等持有、將於本月底正式停止營運的九龍灣國際展貿中心（下稱九展），早前公布放棄純商業發展，轉陣作為綜合發展，擬建1881個住宅單位及社福設施，只保留一幢商廈，總樓面亦下調約17%至約147.35萬方呎；上述全新發展方案，在本月初截收公眾意見，據城規會資料，項目暫收到535份意見，當中約85%贊成，約11%反對，餘下多為中立意見。

據城規會收到意見書，贊成意見主要認為改劃可提供更多住宅單位，有助緩解本港房屋供應緊張，亦提高土地使用效率。另有區內商廈業主指出，綜合重建計劃幫助推動區內工商廈人才需求，帶動大型公司再次進駐九龍灣商業區。

空氣質素及噪音問題惹關注

不過，反對意見多數指出，九展鄰近道路基礎設施，未來住戶或將受到噪音滋擾、受惡劣空氣質素影響，亦加重該區的交通負荷；其中環保人士Mary Mulvihill指出，九展是地標式建築物，提供娛樂及貿易服務，而該區一帶道路及交通運輸方便，惟項目與公園和購物中心有一定距離，附近沒有學校，社區服務有限，實不應改建作住宅。資料顯示，億京及資策（0497）於2021年斥資逾百億元向合和購入九展，隨即向城規會申請重建3幢商廈，並按地契要求，將設12.15萬方呎工業展覽館，總樓面涉約177.47萬方呎。

惟上月億京等突提出改建分層住宅，提供1881伙、平均面積495方呎的住宅單位；另興建1幢商廈，以及1幢混合零售、社福大樓，總樓面約147.35萬方呎，較前減少逾29萬方呎或17%。

相關字詞﹕資本策略 億京 九龍灣國際展貿中心

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