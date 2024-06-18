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經濟

香港地產

俊文珠寶陳俊文1.1億購天璽‧海4房

【明報專訊】新盤市况持續放緩，綜合市場資訊，6月迄今整體一手成交累錄只約325宗；不過，政府2月底「撤辣」後，有資深投資者以公司名義入市，其中俊文珠寶陳俊文及相關人士，新近透過Goldfull Property Limited名義，斥資逾1.135億元，購入新地（0016）啟德跑道區豪宅天璽．海第1座中層A室，實用面積2157方呎4房大戶、實呎5.26萬元。資料顯示，發展商為買家提供樓價1%「家庭購買現金回贈」及1萬元「新地會會員現金回贈」 。

凱玥4房6189萬沽 呎價2.75萬

同屬市區貴價新盤，合景泰富（1813）與龍光（3380）旗下鴨脷洲凱玥，4月開展新一輪銷售後，迄今累售18伙，料吸金總額約10億元；最新透過招標售出第1座15樓B室、實用面積2247方呎4房戶，連車位做價6188.69萬元、實呎2.75萬元，為項目本月「開齋」成交。

新界方面，新地旗下沙田半山瓏珀山2期，最新招標再沽4伙，單位均為King Tower 2的E室，同屬實用面積1056方呎3房1套連書房間隔、吸金逾7200萬元；成交額、呎價最高為King Tower 2的19樓E室，成交價1885.78萬元、實呎1.78萬元，項目不足3周已經累售37伙。

NOVO 3B期4日料收3500票 超額14倍

至於同系新界西北焦點盤、屯門NOVO LAND第3B期，上周五起收票，市場消息指出，項目過去4日暫錄約3500個認購登記，以兩張價單共234伙計，超額近14倍，發展商料今日公布銷售安排，有望本周末首輪銷售。

另本地老牌黃氏家族持有、何文田太子道西單幢新盤隆敍，昨公布銷售安排，招標推售20伙實用面積680至1166方呎兩房至3房戶，包括4伙連平台特色戶；發展商原定周四（20日）至7月4日招標，惟被發現由公布銷售安排至推售時間不足72小時，根據《一手住宅物業銷售條例》，發展商須於發售單位前最少3日，公布銷售安排資料文件。

據一手住宅物業銷售資訊網顯示，項目昨晚6時後再上載銷售安排，改為周五起招標（21日），截標時間順延至7月5日。另同屬市區單幢新盤、大鴻輝集團旗下西區德輔道西尚逸，樓花期約19個月，發展商擬今日上載樓書。

相關字詞﹕尚逸 隆敍 NOVO LAND 3B期 瓏珀山2期 凱玥 天璽．海 新盤

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