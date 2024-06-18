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經濟
劉思明 數據尋寶

投資策略

劉思明：內地工業數據遜色 電力重工業股要留神

【明報專訊】港股先跌後回穩，部分低殘科網、中資金融及食品反彈，電力股卻遇到沽壓。內地工業數據遜色，要提防預期轉差，對電力股甚至之前熱炒的重工業及設備股都要留神。

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