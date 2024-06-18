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經濟
2024年6月18日星期二
劉思明 技術取勝
投資策略
中國零售勝預期 工業固投放緩 「三頭馬車」表現參差 統計局：料續回升向好
首5月內房開發投資 按年跌幅擴至10%
人行MLF沒減息 LPR或延後降利率
港股18000得而復失 成交近兩月低
住房交通貴 港蟬聯生活成本最高城市
大家樂今季港快餐同店銷售跌單位數 CEO：未計劃加價 對暑假表現有信心
股神減持比亞迪 步伐大幅放慢
歐舒丹：私有化增換存續股方案
老虎證券向港散戶提供虛產交易服務
新創建申上交所發熊貓債 最多50億
美高梅中國擬發行美元優先票據
珠光向控股股東發新股償債
美吸走全球逾三成跨境投資 比例遠超疫前18％ 受惠聯儲加息
日經收挫712點 曾跌穿38000關
政治憂慮紓緩 法股回升0.8%
張兆聰：茅台貼近1500元 設局值博
港元定存高息精選
黃雯怡：泡泡瑪特候回調吸
梁天卓：世上爸爸也很好
何民傑：安達臣道公私營房屋比例失衡 增跨區就業交通需求
技術取勝：安踏體育或下探75元
劉思明：內地工業數據遜色 電力重工業股要留神
周顯：AI勢「量」轉「質」發展
湯文亮：小紅書應教人窮遊中國
尚御4房戶蝕千萬沽 呎價1.3萬新低 名日·九肚山首錄二手 兩房3年料輸26%
海茵莊園開放式戶 呎租65元料創新高
俊文珠寶陳俊文1.1億購天璽‧海4房
北角劏場舖售10萬 11年貶值九成
億京九展擬建住宅 一成意見反對
技術取勝：安踏體育或下探75元
【明報專訊】北控水務短線宜守2.4元（圖）
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