梁天卓：世上爸爸也很好

根據維基百科的資料,現代的父親節源於一名母親在生產時不幸離世,後來女兒杜德夫人(與5名兄弟姐妹)一手由父親在美國華盛頓州東部的一個鄉間農場栽培養育,杜德夫人後來向教會牧師提議成立父親節。很多小朋友的母親都十分偉大,同時大部分的父親都不用父兼母職,不過父親對小朋友的成長亦有不少貢獻。

最近在看一本講經濟史的暢銷書《兒子都會出人頭地》(The Son Also Rises : Surnames and the History of Social Mobility),經濟史專家Gregory Clark就利用一個有趣的方法來量度各國歷來的社會流動性。在許多國家和地區,姓氏除了是名字的一部分外,還能幫助學者追溯現代人的祖先,由父輩到祖父輩再到曾祖父輩都可以。配合其他古代史料如財富、教育水平和社會地位等,歷史學家或經濟史專家可以藉此推斷各國跨越幾代甚至幾十代的社會流動性。

社會地位仍可父傳子再子傳孫

在《兒子都會出人頭地》這本經濟史暢銷書中,Gregory Clark利用這一方法比較了各國的社會流動性,發現歐美許多國家的社會流動性比想像中或一些近代研究顯示的要低。以瑞典和英國為例,他引用了多篇研究(包括他自己的研究)指出,這些國家部分傳統貴族或受過高等教育的姓氏,這些男性的後代即使在幾百年後的今天,考入牛津和劍橋大學的比率仍然遠高於普通平民。

除了瑞典和英國,書中還引用了美國、印度、中國、日本和韓國等國家的類似證據,顯示古代顯赫姓氏的子孫至今仍平均享有較高的社會地位。

換言之,即使在教育機會愈來愈平等的今日,在教育水平及社會地位方面,父傳子然後子傳孫仍然存在!

維克森林大學經濟系副教授

[梁天卓 經濟學爸]