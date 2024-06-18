政治憂慮紓緩 法股回升0.8%

馬克龍在其領導的執政復興黨於歐洲議會選舉失利後宣布提前大選，震動市場。法國企業市值上周因此蒸發約2580億美元，令英國超越法國，成為歐洲最大股票市場。

馬林勒龐：若勝選 仍與馬克龍合作

根據彭博社匯編數據，法國股市上周五總市值約3.13萬億美元，低於英國股市3.18萬億美元總市值。法國CAC指數上周抹去今年以來所有升幅，而法國與德國國債的利差亦顯著擴大。

歐洲央行行長拉加德昨表示，物價穩定與金融穩定並行，央行官員正「密切關注」金融市場的動向，但僅限於此。歐洲央行首席經濟學家萊恩（Philip Lane）此前表示，市場正重新定價，但並未失去秩序，歐洲央行毋須透過購買債券來救助法國。彭博社引述歐洲央行的官員消息指出，沒有理由對近期的市場動盪感到恐慌。

萊恩重申，歐洲央行有信心令通脹在2025年下半年回落至2%的目標，強調利率政策並無任何既定路徑，但暗示7月再減息可能性相當低，下一次重要討論應該是9月會議。

（綜合報道）

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