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經濟
國際金融

日經收挫712點 曾跌穿38000關

【明報專訊】日本央行要待下月底的政策會議才披露減少買債的規模，意味未來6周貨幣政策前景未明，加上歐洲政治動盪也推動資金避險，日經指數受壓，周一曾跌逾800點，一度失守38,000點心理關口，收報38,102.44點，跌712.12點，跌幅達1.8%。汽車股昨日領跌，陷入汽車認證造假醜聞的豐田（日：7203；美：TM），昨股價跌2.6%。鈴木（日：7269）昨股價跌3.6%。

大和證券指出，日本央行需要作出抉擇，但目前政策缺乏明確性，而投資者傾向迴避風險。美銀證券的分析認為，市場將對買入日本股票保持克制，在下次日本央行會議前，日經指數不會恢復到4萬點水平。

野村證券分析指出，日經指數在頗長一段時間橫行整固，隨着市場對日本、美國和歐洲的經濟出現一些擔憂，日經指數可能回調至37,500點。

聯儲官員料年底才減息

後年有投票權的明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利（Neel Kashkari）表示，美聯儲應慢慢等待更多數據，以確信通脹正恢復至2%的路上。他說，若美聯儲今年將減息一次，應該會待年底才減息。卡什卡利的減息預期，較多數市場人士保守，推動債息向上。

對利率敏感的美國兩年期國債孳息率，昨晚觸及4.75厘。美國10年期國債孳息率逼近4.3厘。美股三大指數早段窄幅上落。市場預期進入夏季駕駛旺季後，油市趨緊，紐約期油昨晚升穿每桶79美元，布蘭特期油升穿每桶83美元。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕資金避險 政策不明 日本央行 日經指數

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