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經濟

新創建申上交所發熊貓債 最多50億

【明報專訊】新創建（0659）公布，向中證監及上交所申請註冊總金額不高於50億元人民幣並將於適當時候分多個批次發行的熊貓債券，建議發行將在接獲中證監的註冊通知書起計兩年內進行。

提供較低成本替代資金來源

公司表示，是次為新創建首次於上交所申請發行熊貓債券，有利擴闊集團融資渠道。由於預期美元或港元貸款的借貸利率與人民幣借貸利率將在短至中期內仍維持一定差距，建議發行可以為集團提供一個較低成本的替代資金來源，從而改善本集團的資本結構。

自然對冲人幣波動 降外匯風險

此外，由於集團的資產及收入的相當一部分以人民幣計值，發行熊貓債券亦可作為對人民幣匯率波動的自然對冲，從而降低集團面臨的相關外匯風險。發行熊貓債券所得款項擬用作償還集團的有息銀行貸款本息、贖回永續資本證券及補充流動資金。

新創建稱，由於申請正在處理中，申請能否及何時獲批准，以及熊貓債券的註冊能否及何時獲完成仍未確定。倘進行建議發行，熊貓債券的確切發行時間、發行年期、發行規模及發行條款將取決於發行時的市場情況，而熊貓債券的票息率將通過集中簿記建檔方式釐定。

就是次擬發行熊貓債，新創建已獲中國信用評級機構聯合資信評估同意，引用其於2024年1月10日出具的《新創建集團有限公司主體長期信用評級報告》，該報告確認公司維持「AAA」主體長期信用等級，評級展望為穩定。

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