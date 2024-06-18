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經濟

老虎證券向港散戶提供虛產交易服務

【明報專訊】老虎國際（美：TIGR）宣布，老虎證券獲香港證監會批准升級牌照，正式將虛擬資產交易服務拓展至香港零售投資者。全港零售投資者已可通過老虎證券投資旗艦平台Tiger Trade交易包括比特幣（BTC）、以太幣（ETH），以及股票、期權、期貨、美國國債、基金等各類全球資產。

老虎國際首席財務官曾慶飛表示，很多投資者在資產配置時，不僅持有虛擬資產，同時也持有股票、基金等資產。老虎證券希望為全港投資者提供一個高性價比的平台，可省去在不同平台開設不同帳戶的操作，亦可提高資金使用效率。

另外，勝利證券（8540）與虛擬資產生態機構Virtual Seed Global（簡稱VSG）宣布，雙方已簽訂諒解備忘錄，計劃利用雙方的優勢，當中包合規性、資料採擷和周期判斷能力，希望未來為投資者提供基於合規體系整體目標和要求的虛擬資產基金產品。

勝利證券伙VSG研推虛產基金

勝利證券為香港的虛擬資產券商，成立超過50年，獲證監會頒發虛擬資產交易、諮詢和資產管理服務牌照的持牌法團，並具備證監會許可管理包含高達100%虛擬資產投資基金的資格。VSG是以資料採擷和產業研究雙驅動的虛擬資產生態公司，於全球多個區域設有分支機構。

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