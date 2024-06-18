歐舒丹：私有化增換存續股方案

股東可選現金或非上市存續股

公司指出，摩根大通將會代表要約人，就所有要約股份向少數股東提出股份要約；若股東選擇收現金，就每股要約股份現金為34元；若選擇收股份，就每股要約股份10股私人及非上市的存續股份。同時，要約價不會提高，而要約人亦不會保留行事權利。歐舒丹同時向已歸屬購股權的持有人提出要約，及向未歸屬獎勵持有人提出流動性安排。

歐舒丹昨早起停牌，於午市復牌，破頂高見33.5元，升逾2%，收報33元，升逾1%，成交6463.3萬元。

假設所有少數股東悉數接納股份要約及選擇收取現金，於公告日期（17日），該等要約的最高價值就股份要約而言為138.51億元；就已歸屬購股權要約而言是3157.52萬元；就流動性安排而言是1.44億元。公司表示，控股股東已接獲不可撤回承諾，合共約1.04億股要約股份，以接納股份要約及以現金收取要約價，該批股份佔歐舒丹已發行股本7.06%。