股神減持比亞迪 步伐大幅放慢

8個月再減1百分點 持股降至6.9%

以過去兩年巴郡在比亞迪持股量來看，比亞迪配股集資後股權攤薄至約20.49%，巴郡2022年8月24日首度披露減持跨越1個百分點至19.92%（見圖），其後差不多每月都減持跨越1個百分點，當中2022年11月僅1個月已減約兩個百分點至15.99%。直至去年10月25日持股量減少至7.98%，對上次減持是6月19日，已時隔4個月；最新申報是今年6月11日，相隔近8個月才減持至6.9%，可見減持步伐有所放慢。

分析：或見比亞迪盈利增長 放慢沽

香港股票分析師協會理事連敬涵認為，巴郡過去急急減持比亞迪持股量或因其過分憂慮電動車市場競爭，但在該環境下比亞迪由於自主生產而具成本優勢，故盈利仍有增長。「他見到不是很『對路』，不如放慢腳步，慢些沽。」連敬涵續稱，按巴郡現時減持步伐來看應半年減持約一個百分點持股，直至完全沽清；但若只剩下少部分持股量，一次過清倉也有可能。

巴菲特對比亞迪的投資可追溯至2008年，當時以每股作價8元，斥資18億元買入2.25億股比亞迪Ｈ股。