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經濟

港股18000得而復失 成交近兩月低

【明報專訊】中國5月「三頭馬車」經濟數據參差，零售雖勝預期，惟工業增加值、固投遜預期，加上中期借貸便利（MLF）利率維持不變，市場預期本周三貸款市場報價利率（LPR）將同步延後降息。港股先跌後回升最多約180點，惟上升動力不足，午後再倒跌，收報17,936，跌5點，萬八關得而復失。市場觀望氣氛濃厚，大市成交不足970億元，為近兩個月來最低（見圖）。有證券界人士指出，半年結前料有粉飾活動，加上市傳中東資金正部署投資港股等，投資者不宜過分做淡。

恒指低開92點，最多跌188點，低見17,752，內地數據公布後，大市曾止跌回升181點，高見18,122，最終收報17,936，微跌5點，是4月30日後收市新低。大市連跌兩日，累跌176點。國指跌0.02%；科指則微升0.05%。

北水淨流入減至38億

大市成交963億元，較上日減少17%，是4月18日後最少。北水淨流入37.8億元，較上日減少35%，為連續第22日流入。騰訊（0700）轉錄淨買4.4億元，為全日北水淨流入最多股份；中行（3988）亦錄淨買3.4億元；但美團（3690）則錄淨沽1.8億元。

重磅科技股個別發展，美團回升1.8%，騰訊升0.4%，阿里巴巴（9988）則跌0.4%。比亞迪電子（0285）續炒蘋果概念，升逾6%，創52新高，為表現最好藍籌；華晨中國（1114）宣派特別股息，升逾18%；大家樂（0341）績後升3%。重磅金融股匯控（0005）、港交所（0388）回穩，升不足1%。

武漢有機暗盤升七成 每手賺2000元

新股方面，今日掛牌的甲苯衍生品供應商武漢有機控股（2881），於輝立及富途暗盤收市均較上市價5.5元高七成，不計手續費，每手帳面賺近2000元。

獨立股評人郭思治表示，港股反覆偏軟，在萬八點大關整固，目前市場欠缺資金、買盤及動力。但他對後市不太擔心，認為非跌浪開始，因為6月份是半年結，本月下旬或有基金粉飾活動效應。目前大市正等候消息、格局待變，市傳中東資金正部署投資港股，加上「七一」臨近，或有「送大禮」，建議投資者不宜過分做淡，最多是不買貨或續持貨，預期港股短期於萬八點拉鋸。

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