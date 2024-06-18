人行MLF沒減息 LPR或延後降利率

分析：或因憂人幣受壓

彭博經濟研究認為，央行是次對於MLF按兵不動，很大可能出於其對人民幣下行壓力的憂慮，因中美息差的差距極大，令人民幣貶值。該行將內地減息預期延至9月份，與其美國減息預測一樣，預計本年MLF分別於9月及第四季減10點子，少於該行原先預測的3次。

ING銀行大中華區首席經濟師宋林亦預計，央行將於今年年底前兩次下調MLF，每次減10個點子，但同時亦有可能以一次大幅減息的形式出現，前者則可減輕對人幣短期貶值的影響。

獨立外匯商品分析師盧楚仁認為，內地經濟一直反覆並偏弱，本應需要積極減息降準來刺激經濟，但減息降準同時亦會令人民幣受壓，令整個金融市場不穩定，因此只能依靠緩慢及小幅度降準減息，來避免人民幣大幅波動或者貶值。

盧楚仁續指出，雖然市場普遍認為央行不會於本周三調低LPR，預期下調LPR將於第三季才會發生。但他則認為內地本次有提早下調的可能，因人行有需要加碼救樓市，以及刺激內地經濟。即使今次不減，第三季亦會下調。