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經濟

中國零售勝預期 工業固投放緩 「三頭馬車」表現參差 統計局：料續回升向好

【明報專訊】5月內地經濟活動延續復蘇不平均趨勢，「三頭馬車」經濟數據表現參差；相對於4月，零售增長加快，固定投資和工業生產則增速放緩。國家統計局昨日公布，5月零售總額按年上升3.7%，好過市場預期的3%，亦較4月加速1.4個百分點，首5個月固投按年增4%，較市場預期和首4個月增速低0.2個百分點。高盛報告指出，內地不同經濟部分表現仍存顯著差異，製造業和出口強勁，房地產持續低迷，預期第二季GDP增長較第一季放緩，當局將推出更多經濟支持措施。

明報記者 歐陽偉昉

統計局發言人劉愛華表示，外部環境更趨複雜嚴峻，國內有效需求仍顯不足，內生動能仍待增強。當局將靠前發力有效落實已確定的宏觀政策，錨定全年目標任務和高品質發展，統籌穩成長、促進改革、防風險。今年首5個月經濟運行平穩，加上從生產、需求、政策支撐等因素總體判斷，認為下一階段經濟運行仍會繼續回升向好態勢。

受惠舊換新 電器消費增速擴至12.9%

經季節性調整，5月內地零售總額按月上升0.51%，為去年10月以來最佳按月升幅。5月商品零售按年增3.6%，扭轉去年12月以來增速持續回落趨勢（見圖1）。受惠以舊換新政策，家用電器5月按年增速較4月提升8.4個百分點至12.9%；汽車類銷售雖受高基數影響，但5月按年跌幅仍較4月收窄1.2個百分點至4.4%。

勞動節連假在今年5月較去年5月多兩天，假日消費增速加快，餐飲消費增幅加速0.2個百分點至5%，金額較大的服裝類消費扭轉4月按年下跌，至增4.4%。服務業生產指數按年增4.8%，比4月加快1.3個百分點。匯豐指去年5月零售增速較4月回落，有助緩解上月零售增速受高基數影響，年內服務消費持續強勁，帶動5月消費好過預期。近期消費品升級政策，例如新車和家電獲直接資助，則提升耐用品消費表現。

首5個月固投則受房地產投資加速下跌拖累（見另文），不過匯豐計算單計5月固投按年增4.5%，較4月回升1.2個百分點。民間投資續弱，首5個月按年增0.1%，較首4個月增幅再跌0.2個百分點。期內基建投資按年增5.7%，較首4個月的6%放緩，製造業投資按年增9.6%，與首4個月增9.7%大致持平。5月工業增加值按年增5.6%，低於市場預期的6.2%，較4月減慢1.1個百分點。

高盛料續推寬鬆政策 或減息降準

高盛認為，基建與房地產增長放緩，主要受商品價格上升和華南不利天氣暫時影響建築活動，5月政府加快發債，資金轉為投資需時，效果未完全顯現，製造業和服務業等投資保持強勁。工業生產增長放緩，主要因汽車、電氣機械和電腦產出增長減慢所致。由於商品去庫存壓力減少、政府加快債券發行，高盛預期今年次季GDP較首季放緩幅度較去年小，不過經濟續需寬鬆政策支持，料當局在7月三中全會再推經濟支持政策，第三季或減息0.1厘，第四季降準0.25百分點。

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