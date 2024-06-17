THE HADDON近港鐵站 生活便利

明報記者 江俊洋

攝影 劉焌陶

THE HADDON屬單幢盤項目，預計關鍵日期為明年9月底，樓花期長約15個月；今期提供453伙，涵蓋一房至三房，以及部分特色單位，標準單位以一房及一房半戶型（連儲物室）佔比最多，共有351伙或77%，實用面積介乎223至369方呎。

提供453伙 一房及一房半佔77%

可留意是，項目基座為商舖及住客會所，5樓至29樓為住宅樓層，設4部升降機，標準單位樓層每層提供21伙。樓盤兩邊為MIDTOWN SOUTH 其他期數發展，目前仍為地盤，當日後建成樓宇，預料THE HADDON部分單位景觀將存在變數。

設有蓋行人天橋往紅磡站及隧巴站

THE HADDON坐落紅磡黃埔街1號，區內民生配套足夠滿足生活所需，樓盤旁邊設有蓋行人天橋，直達港鐵紅磡站及紅隧巴士站，步程約10分鐘，樓盤亦毗鄰港鐵何文田及黃埔站，交通配套齊全。發展商現時向公眾開放兩個示範單位，全屬無改動「清水房」，包括主打的一房戶型，以26樓J室為藍本，實用面積262方呎，不設玄關，入屋即見大廳，樓層高度逾3米，即使身處室內，亦不感覺有壓迫感。

樓層高度逾3米 空間感不俗

入口大門旁為開放式廚房，配備灰色主調的單邊組合櫥櫃、雪櫃及洗衣機等家電，而客廳連接約38方呎「三合一」露台；睡房面積近60方呎，浴室設於房間內，變身成為套房。單位向東南，露台及房間同向，日後料外望黃埔街一帶景觀。

另一示範單位以26樓Q室為藍本，實用面積430方呎3房間隔，地面鋪砌木系地磚，配襯白色牆身，方便佈置家居。單位同樣擁有高樓底優勢，設計師利用此特點，在天花位置增設儲物空間，方便戶主收納；3間睡房分佈於大廳兩側，其中一個房間配備廣角大窗，提高室內採光度，並享有大單邊景致。

浴室以白色雲石紋牆身佈置，內置浴室寶，保持室內乾爽。廚房屬開放式設計，設曲尺形工作枱面，備餐空間充裕，亦可明火煮食。

■有片睇，如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

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