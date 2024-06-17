NOVO 3B期3日收3000票 超額12倍

新地副董事總經理雷霆表示，NOVO LAND 3B期周六加推2號價單共80伙，整批單位折實平均實呎11,988元，屬原價加推。新地代理總經理陳漢麟稱，今批單位涵蓋兩伙開放式、24伙一房、30伙兩房及24伙3房單位，今次特別加推3房戶型，希望能夠迎合買家需要，整張價單以定價計市值超過5億元，預計周末將進行推售，首輪推售前有機會再加推單位，會盡快落實銷售安排。

周末一手沽近50伙

陳又指出，至昨午止，入票客源中以用家為主，而投資者則佔約三成，比例高於以往期數。對於上周五金管局再放寬樓花按揭，雷霆稱，過去數年不少買家均以建築期付款辦法購入樓花物業，金管局順應市場需求令買家可以在入伙時更順利獲批按揭，物業市場獲銀行支持，相信可大大加強市場信心。

另金管局上周再推出放寬按揭措施後的首周末，綜合市場資料，新盤市場錄近50宗一手成交，雖較前周末兩日約25伙多近一倍，但本月至今市場仍只錄得約310宗新盤成交，較上月同期約880伙少65%。

周末期間以資本策略（0497）佐敦高臨銷情最好，周六單日售出11伙；九建（0034）將軍澳海茵莊園過去兩日共售出8伙，套現逾3800萬元，年初至今累售275伙，套現逾14.4億元。英皇（0163）旗下西半山已屆現樓的半山捌號，位於25樓D室，實用203方呎，開放式間隔，獲內地投資者以517.29萬元購入收租，實呎25,482元。項目於3月下旬至今共錄得17宗成交，目前累售84伙，套現約6.67億元。