內地客1.68萬租必嘉坊‧曦匯一房戶

尚‧珒溋連天台戶6.35萬租出 呎租58元

至於近年成為租賃交投熱點的啟德新發展區，區內尚‧珒溋剛錄特色戶大額租賃成交。利嘉閣分行聯席董事李嘉輝稱，尚‧珒溋一個極高層J室連天台，單位實用面積約1104方呎，3房1套間隔，望市景，連車位以6.35萬元租出，實用呎租58元。租客為飼養寵物人士，業主去年以約3650萬元購入，租金回報約2.1厘。

另外，香港置業分行區域董事方文偉表示，西九四小龍之一的荔枝角宇晴軒，位於5座高層A室，實用面積約464方呎，兩房間隔，望內園景，以1.85萬元放租僅半日即獲同區客接洽，雙方零議價以約1.85萬元租出，實用呎租約39.9元。新租客為家庭客，業主於2019年8月以約860萬元購入單位，租金回報約2.6厘。

宇晴軒兩房放租半日即1.85萬租出

另外，北角單幢盤君譽峰錄海景戶租賃個案。美聯分行高級營業經理江雲龍表示，君譽峰中層B室，實用面積287方呎，屬一房間隔，望海景，獲同區租客以月租1.8萬元承租，實用呎租約62元。業主於2021年4月以約739.1萬元購入，租金回報約3厘。此外，火炭星凱‧堤岸亦再錄租賃成交。

中原分行首席分區營業經理陳韻兒表示，星凱．堤岸5座中層D室，實用面積676方呎，3房間隔，以月租3萬元租出，實用呎租約44.4元，租客為區外家庭客。業主今年才以1149萬元一手購入，租金回報約3.1厘。