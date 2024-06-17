布少明：新盤吸金千億 後市料「求量」

日前美國聯儲局公布最新議息結果，息率一如市場預期維持不變，惟暗示今年內只會減息0.25厘，較先前預計為少。事實上，本港息率已有一段時間處於一個較高水平，但本港樓市於全「撤辣」後表現穩中向好，特別是一眾發展商延續「低價開盤」的策略，令新買家的供樓負擔得以減輕，一手市場「吸金力」相當強勁。

綜合《一手住宅物業銷售資訊網》及市場消息，本年截至6月11日一手成交金額達1005億元，較去年上半年約684億元高出約47%，並創近3年新高。值得留意，在不足半年間，今年一手成交金額已佔去年全年約1100億元超過九成。由於短期私人住宅供應仍偏高，除了目前累積貨尾量錄約2.11萬伙外，已獲批但尚未發售的私人住宅項目亦超過1.63萬伙單位，連同待批預售樓花同意書的私人住宅單位數目亦有1.18多萬伙，即貨尾及樓花項目合共超過4.9萬個單位。因此估計發展商仍會持續採取「低價求量」的銷售策略。

個人預料，踏入6月份多個新盤亦應市推售，估計全月一手交投有望錄得約1500宗，成交保持活躍，而整個下半年樓市焦點仍集中一手市場。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]