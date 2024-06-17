陳永傑：高盛內部對息口預測有分歧

CEO料聯儲今年不會減息

他較早前對今年聯儲局不會減息的預測引起市場的關注，因為高盛是一家舉足輕重的金融機構。

未幾高盛經濟學家團隊將今年美國聯儲局啟動減息的預測時間，由原先估計的7月押後至9月，認為目前美國經濟未能證明需要寬鬆貨幣政策。高盛最新報告指出，不久前聯儲局成員發言，分析當局決定減息不單要看到通脹回落，也需要勞動市場有明顯回軟。高盛指出，今年美國仍會減息兩次，會在第3季及第4季各減一次。

高盛經濟學家押後預期，其看法依然較高盛行政總裁蘇德巍最新發言稱仍相信今年不會減息，來得樂觀。高盛由兩方面發表對息口的評論，長江後浪推前浪的發言方式比較特別，但讀者可以從多角度思考事物。

美國密歇根大學5月消費者情緒指數終值跌至69.1，但高於市場預期及初值；現况指數及展望指數終值都較4月下跌，但高於初值。調查亦顯示，消費者1年通脹預期終值升至3.3%，但低於初值；5年通脹預期終值維持3%，低於初值。這反映美國經濟形勢只屬平平，未算一片大好，筆者預計聯儲局今年減息一兩次仍然有一些機會，未至於「得個桔」。

今年是美國總統大選年，根據過往經驗，大選過後美國經濟普遍有失速情况，到時就要減息救駕，全球股樓就會受惠。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]