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經濟
2024年6月17日星期一
技術取勝
投資策略
人幣雙櫃台一周年 日均成交1億 上周五佔大市交投不足0.05% 分析：待北水開閘激活
北水以人幣買賣可省匯兌成本 即時確認交易價
葡京人：內地客消費審慎 港客較願花費
現代汽車印度子企 擬上市集資195億
神華煤炭銷量跌0.8% 發電量升4.4%
東方匯理財富管理：全球進減息周期 減現金增持股債
AI熱潮剛開始 晶片股料未升完
往績回顧：《Money Monday》近期測中科技股升勢
博爾捷近九成收入靠單一客戶
寶尊看好618銷售 料行業平穩 快銷產品餐飲望增長佳 力拓海外
接手GAP後控制打折 改善毛利率
利寶倡「港車北上」客加購商業險 彌補交強險第三者賠償不足
港商無水染色技術推動環保製衣
ECOHUES傾向技術授權 無意大擴產能
危疾保忌與住院保綑綁買
環球經濟數據
劉思明：AI PC開售 聯想Call 21394
張兆聰：恒指料先考驗17200點支持
張兆聰：蘋果或藉AI重拾動力
伍禮賢：美團業務穩健增長 受惠回購股份
涂國彬：維持美年底前減息一至兩次預測
陳大為：歐盟地區名義上復蘇 實際陷滯脹
于學宇：迎「美股七雄」以外投資機遇
謝偉銓：強化控煙措施 保障市民健康
趁減息前 做美元定存享逾4.5厘息
沈永年：港人灣區體檢 平價享更佳服務
陳正犖：央行未能提振加息預期 日圓或再試低位
許健生：「港版淡馬錫」出台助科創
溫傑：ASMPT具人工智能概念 先進封裝成增長亮點
劉思明：本周陸家嘴論壇推新政策成焦點
林少陽：港股來季表現值得期待
技術取勝：建滔50天線有支持
李聲揚：Buy and Hold好過高位沽貨
蔡金強：消費降級 茅台崩了
艾雲豪：女子運動熱曙光初露 非曇花一現
李順威：油價走向 政治盤路成關鍵
劉思明：環保中資電力板塊跌市堅挺
瑞銀亞洲：AI概念受追捧 聯想購21071
摩根大通亞洲：7月央行或加息 日港購10191
周顯：行業若現逆境 政府可表一點誠意
王弼：美股陰陽怪氣 是時候大規模套現
曾淵滄：泡泡瑪特逆市升 可小注吸
湯文亮：區分敵友 中美做法各異
陳永傑：高盛內部對息口預測有分歧
廖偉強：樓價短期受困 壓力有增無減
布少明：新盤吸金千億 後市料「求量」
馬泰陽：減息步伐放緩 新盤續搶攻
4盤3853伙今季入伙 吸內地生租客 白石角兩盤涉1871伙 University Hill現預放租
內地客1.68萬租必嘉坊‧曦匯一房戶
NOVO 3B期3日收3000票 超額12倍
第一城兩房448萬沽 3個月炒貴近9%
新地15商場推優惠吸客 父親節人流生意升
THE HADDON近港鐵站 生活便利
環宇海灣交投穩 實呎維持1.3萬
領展8厘息 大行指市場太悲觀
技術取勝：建滔50天線有支持
【明報專訊】裕元處50天線之上（圖）
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涂國彬：維持美年底前減息一至兩次預測
陳大為：歐盟地區名義上復蘇 實際陷滯脹
于學宇：迎「美股七雄」以外投資機遇
謝偉銓：強化控煙措施 保障市民健康
趁減息前 做美元定存享逾4.5厘息
沈永年：港人灣區體檢 平價享更佳服務
陳正犖：央行未能提振加息預期 日圓或再試低位
許健生：「港版淡馬錫」出台助科創
溫傑：ASMPT具人工智能概念 先進封裝成增長亮點
劉思明：本周陸家嘴論壇推新政策成焦點
林少陽：港股來季表現值得期待
技術取勝：建滔50天線有支持
李聲揚：Buy and Hold好過高位沽貨
蔡金強：消費降級 茅台崩了
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劉思明：環保中資電力板塊跌市堅挺
瑞銀亞洲：AI概念受追捧 聯想購21071
摩根大通亞洲：7月央行或加息 日港購10191
周顯：行業若現逆境 政府可表一點誠意
王弼：美股陰陽怪氣 是時候大規模套現
曾淵滄：泡泡瑪特逆市升 可小注吸
湯文亮：區分敵友 中美做法各異
陳永傑：高盛內部對息口預測有分歧
廖偉強：樓價短期受困 壓力有增無減
布少明：新盤吸金千億 後市料「求量」
馬泰陽：減息步伐放緩 新盤續搶攻
4盤3853伙今季入伙 吸內地生租客 白石角兩盤涉1871伙 University Hill現預放租
內地客1.68萬租必嘉坊‧曦匯一房戶
NOVO 3B期3日收3000票 超額12倍
第一城兩房448萬沽 3個月炒貴近9%
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