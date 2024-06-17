陳正犖：央行未能提振加息預期 日圓或再試低位

5月13日，日本央行已經試過減少買入日本國債，但其後亦未見日圓持續升值；最新的會議也未能提振市場對未來加息的預期。因此，我們目前仍然認為美日息差有利於「日圓套息交易」，即借日圓用作買入其他收益率較高的貨幣。美元兌日圓技術阻力位仍為160。

美元兌日圓技術阻力位為160

英國近期經濟數據參差，4月經濟增長小幅放緩，薪資增長維持在4個月高位，5月製造業PMI則處於擴張區域。英國5月零售銷售增長也顯示消費韌性和通脹仍然頑固的可能性，支持英倫銀行比歐洲央行進一步推遲開啟減息周期。

市場預計英倫銀行本月或維持利率不變，今年11月前或減息25個基點。

本周英倫銀行會議之前，我們認為英鎊兌美元或在1.2640至1.2890區間波動。即將到來的英國大選結果可能在未來幾個月為英鎊提供一些支持，民調顯示工黨有望贏得7月大選。工黨獲勝可能會導致外匯市場定價英國中長期或與歐元區保持較緊密的聯繫，英鎊兌歐元或進一步做好，或挑戰0.839兌一歐元。

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[陳正犖 匯市前瞻]