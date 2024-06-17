接手GAP後控制打折 改善毛利率

他指出，GAP過往虧損，原因在於向客戶提供較大折扣時，令毛利率低於45%的非常危險水平，但是自寶尊去年2月接手後，在控制折扣率及優化成本下，讓他們在銷售及總店數未有太大變化下，用了約一年時間將毛利率提高至56%。另他們在開店時，不再採取開設大店策略，而是注重開設面積較細如400至500平方米的店舖，提升每平米銷售。

Hunter擬8月滬開首間內地店

在集團去年8、9月份接手Hunter業務後，他稱，該業務有利可圖同時卻規模細小。由於Hunter未有內地店，因此集團計劃今年8月份在上海設首間店舖，亦會在6月25日於新加坡開店。若能夠開設3至5間店舖，他料成長會更快。在此之外，寶尊亦會和潛在品牌接觸，並務求穩健。寶尊開新店時亦會和人家合作聯營，分別由合作方及集團提供店面及貨品庫存，目前該等聯營店已佔比20%，未來會在二、三線城市推動這種模式，將佔比提高至30%。