往績回顧：《Money Monday》近期測中科技股升勢

另外，瑞銀投資銀行亞太區科技研究主管Nicolas Gaudois在該期《Money Monday》封面故事亦預測全球智能電話及個人電腦（PC）今年及明年出貨量均錄得增長，《Money Monday》相信這對蘋果（美：AAPL）及聯想（0992）前景亦會帶來啟示。

Nvidia蘋果股價新高 舜宇瑞聲轉強

而在上周二出版的《Money Tuesday》封面故事，安聯投資環球股票首席投資總監Virginie Maisonneuve分析，目前全球正出現1991年冷戰結束以來最重大地緣政治及世界秩序轉變，為股市投資者帶來長期及深遠啟示，其中一個啟示是，掌握人工智能等尖端科技及擁有相關完整產業鏈對很多國家都十分重要，故科技股料繼續是投資焦點。

在過去兩星期，Nvidia及蘋果股價均創歷史新高，領跑美股（見圖）；港股方面，兩大手機零件股舜宇光學（2382）及瑞聲科技（2018）期內股價亦分別勁升13.38%及29.73%，可見本刊近期專家測市準確。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]