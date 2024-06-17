往績回顧：《Money Monday》近期測中科技股升勢

【明報專訊】貝萊德世界科技基金經理及科技行業投資主管Tony Kim在《Money Monday》兩星期前（第451期）封面故事專訪分析，人工智能領域近來出現不少重大突破，料人工智能將會提升美國每個行業生產力及效率，推動經濟重大轉型，此過程中帶來大量投資機會。《Money Monday》當時認為，人工智能若要實現上述突破，其系統應用的晶片一定要具備更強的運算能力，而根據4月基金報告，由Kim管理的「貝萊德新世代科技基金」的第一大持股是Nvidia（英偉達）（美：NVDA）。
另外，瑞銀投資銀行亞太區科技研究主管Nicolas Gaudois在該期《Money Monday》封面故事亦預測全球智能電話及個人電腦（PC）今年及明年出貨量均錄得增長，《Money Monday》相信這對蘋果（美：AAPL）及聯想（0992）前景亦會帶來啟示。
Nvidia蘋果股價新高 舜宇瑞聲轉強
而在上周二出版的《Money Tuesday》封面故事，安聯投資環球股票首席投資總監Virginie Maisonneuve分析，目前全球正出現1991年冷戰結束以來最重大地緣政治及世界秩序轉變，為股市投資者帶來長期及深遠啟示，其中一個啟示是，掌握人工智能等尖端科技及擁有相關完整產業鏈對很多國家都十分重要，故科技股料繼續是投資焦點。
在過去兩星期，Nvidia及蘋果股價均創歷史新高，領跑美股（見圖）；港股方面，兩大手機零件股舜宇光學（2382）及瑞聲科技（2018）期內股價亦分別勁升13.38%及29.73%，可見本刊近期專家測市準確。
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