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經濟
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AI熱潮剛開始 晶片股料未升完

【明報專訊】雖然在東方匯理財富管理本月投資報告中對美股短期評級為「中性」，惟長期評級則屬「略為超配」，在現時全球不同地區股市中屬最高評級。東方匯理財富管理香港分行董事總經理兼投資策略主管曾敏聰認為，全球不同行業料會陸續採用人工智能（AI）此新興科技提升生產力，故目前只是人工智能熱潮剛開始，而由於企業在應用人工智能時一定會涉及晶片等硬件，因此在人工智能領域具優勢的晶片股尤其可以看高一線，料其股價升勢未完。

曾敏聰在專訪中指出，他認為人工智能熱潮只是剛剛開始，原因是很多公司只是剛開始應用人工智能以提升生產力，仍然有很多應用範疇有待發掘，他首先以醫療行業為例來說明：「醫生往往需要利用X光為病人照肺以了解其病情，而經驗豐富的醫生通常一看X光片便可以斷症，但有些經驗尚淺的醫生可能會睇漏眼。醫療行業最新發展是可以應用人工智能去幫助醫生就照肺X光片進行篩選及分析，減低斷錯症的機率，這亦只是其中一個範疇，在其他檢測及診斷上亦有機會可以應用人工智能來提升生產力」。

跟着曾敏聰談到金融業可如何應用人工智能來提升生產力，指即使目前東方匯理財富管理主要靠「人腦」，由集團的分析師及客戶經理就市場及客戶的情况作分析後，再給予客戶投資意見，但該行像其他銀行一樣，亦愈來愈廣泛應用人工智能技術來分析數據（data analysis）。

美晶片龍頭料續由盈利增長推升股價

由於東方匯理財富管理的監管要求，曾敏聰在是次專訪中不能談及個股。不過，曾敏聰指出，在全球企業應用人工智能提升生產力的過程中，一定會涉及圖像處理器（Graphics processing unit、GPU）晶片等硬件，而目前在美國上市的某隻龍頭晶片股的確在此市場遙遙領先同業，而競爭對手即使現時在這方面增加投資擬急起直追，研發上亦需要時間，因此東方匯理財富管理現時仍看好該晶片龍頭股，料其繼續可以由強勁盈利增長帶動股價上升。

全球生產晶片的過程可簡單分為上、中、下游，上游是編寫應用程式，佔有最高利潤，基本上由美國公司壟斷；中游則是光刻機研發及製造，這也需要使用到美國授出的專利；至於下游，則是以光刻機切割而成晶片。

地緣政治因素影響 韓日下游晶片股受惠

曾敏聰分析，上述美國晶片龍頭股主要負責上游編寫應用程式，當然佔有最高利潤，而其他中下游企業若接到有關生意，盈利亦會相關可觀。他續說，在地緣政治因素影響下，這些生意現時不少由韓國及日本晶片股取得，這亦是東方匯理財富管理短期及長期均略為超配韓國股市及看好個別日本晶片股的原因。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

相關字詞﹕晶片股 東方匯理財富管理香港分行投資策略主管曾敏聰

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