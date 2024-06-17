明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
封面故事

東方匯理財富管理：全球進減息周期 減現金增持股債

【明報專訊】瑞士、加拿大及歐洲央行近月先後減息後，美國聯儲局上周舉行議息會議一如預期維持息率不變，卻將全年減息次數預測由3次調低至1次，今期封面故事專訪東方匯理財富管理香港分行董事總經理兼投資策略主管曾敏聰分析最新形勢。曾敏聰認為，目前歐洲經濟增長較慢，加上地緣政治因素影響，料歐洲央行今年仍會再減息一至兩次刺激經濟增長，他估計美國經濟增長亦會放緩，故聯儲局今年仍有機會減息一至兩次。由於預期環球主要央行步入減息周期，他建議減持現金，增持股票及債券，該行短期在全球股市中略為超配亞洲（中國除外），予中國股市中性評級，並且認為可考慮買入5年或以下年期優質企業債券或相關債券基金。

明報記者 葉創成

東方匯理財富管理是歐洲最大銀行之一法國農業信貸銀行（Crédit Agricole）旗下私人銀行，根據曾敏聰的介紹，該行香港業務以高淨值人士、超高淨值人士及家族辦公室作為目標客戶，入門門檻為200萬美元，客戶普遍亦會存放不少於500萬美元資產於該行。曾敏聰上周四接受《Money Monday》專訪時指出，該行不少客戶在今年3、4月以來投資取態上出現明顯變化，由保守變進取，原因之一是相信全球即將步入減息周期，因此積極買入美國及亞洲股票，亦有增持港股，把握到相關股市至今的升浪。

瑞士央行於3月出乎意料地減息0.25厘，指標利率降至1.5厘（見圖1），是9年來首次減息，亦是全球主要央行中第一家放鬆緊縮貨幣政策。瑞士央行當時在聲明表示，能夠放寬貨幣政策是因為過去兩年半抗通脹有成效，2月通脹率降至1.2%，連續9個月處於零至2%的目標區間內，該央行將這區間定義為物價穩定。跟着加拿大央行亦於前周三宣布減息0.25厘至4.75厘（見圖2），是七國集團（G7）最早掉頭減息的國家，而且歐洲央行於前周四也決定將主要再融資利率下調0.25厘至4.25厘（見圖3），是至今已開啟減息周期的最大央行。

歐洲經濟較弱 料央行續減息

曾敏聰指出，瑞士央行3月減息0.25厘至1.5厘後，在發達國家中明顯比較低息，因此瑞士法郎近月亦成為像日圓一樣的融資貨幣（funding currency），也就是說，國際投資者借入瑞士法郎後再兌換為其他貨幣在相關市場尋找投資機會，這也是全球股市至今延續升浪的原因之一。他認為，由此可見，即使瑞士央行並非美國聯儲局一樣屬全球最有影響力的央行，但瑞士央行是次減息，對全球風險資產市場亦屬正面，因此加拿大央行及歐洲央行前周先後減息，同樣亦可被視為好消息。

個別央行是否減息，要視乎本身的經濟及政治環境而定，就此而言，曾敏聰相信，歐洲央行前周四減息後，在今年餘下時間仍有減息機會，料年底前會再減息一至兩次，他表示：「歐洲經濟增長始終比較慢，因此即使前周歐洲央行宣布減息0.25厘時強調屬只此一次，市場稱此為『鷹派減息』（hawkish cut），但我覺得『講就咁講啦』，始終歐洲經濟仍然比較弱一些，而且本月歐洲議會選舉後政局亦出現一些變化，故我相信歐洲央行在今年餘下時間仍會再減息一至兩次」。

若美經濟增長放緩 11月大選前料減息

假如美國經濟增長今年稍後時間像歐洲一樣轉弱的話，曾敏聰相信，聯儲局也會跟隨歐洲央行減息，故他認為，投資者不需要就聯儲局上周將今年全年減息次數預測由三次下調至一次而過分憂慮。

曾敏聰表示：「美國聯儲局最新預測今年全年僅減息一次，而我們則估計當局減息一次至兩次，我們覺得最大變數是當地經濟到底會出現軟着陸抑或是其他情况。另外，參考歐洲央行本月在歐洲議會選舉前減息的情况，聯儲局在美國11月總統大選臨近前減息的機率亦比較大。」

籲買5年期或以下優質企債 鎖定高息

總括而言，曾敏聰相信，美國聯儲局、歐洲央行、加拿大央行及瑞士央行等全球主要央行已步入或將步入減息周期，息口走勢一定是向下，故他認為投資者應該就此做好準備，穩健的投資者可以買入5年期或以下優質企業債券。可以留意的是，根據東方匯理財富管理本月投資報告，該行對歐元投資級別及歐元金融債券不論在短期或長期均屬「略為超配」評級（見表）。

曾敏聰認為，假如投資者風險胃納較高，亦可買入由優質中國國企發行的5年或以下年期美元債券：「我覺得很多國企均很穩陣，問題是環球投資者暫時對此板塊興趣不大，因此有關債券現時息率亦比較高，我認為這是一個不錯的機會去買貨。當然，假如客戶本身在中國內地及香港已有很多投資，因此希望分散風險，現時去買歐洲或美國優質企業債券亦屬可取。」

投資債券基金比單一債券具兩大優勢

除了上述5年或以下年期優質企業債券外，曾敏聰認為現時亦可買入相關債券基金：「雖然投資債券基金需要繳付首次認購費及每年管理費，但此投資產品的好處是有流通性，隨時可以買入或賣出；作為比較，投資單一債券可能出現最大的問題是相關市場流動性不足，買賣差價可以很闊。」

另外，曾敏聰指出，一隻具規模的債券基金往往會投資500隻或以上債券，這樣可以分散風險，比投資單一債券好。

經濟前景樂觀 看好東盟印度韓國股市

股票方面，根據東方匯理財富管理本月投資報告，該行短期及長期均略為超配亞洲（中國除外）股市，在全球股市中屬最看好。曾敏聰解釋，該行主要的是看好東盟、印度及韓國股市，主要原因是地緣政治因素影響下，這些國家或地區經濟前景可以看高一線。另外，雖然東方匯理財富管理現對日本股市短期或長期評級均為「中性」，但曾敏聰認為可以留意受惠於人工智能熱潮所帶來強大需求的日本晶片股。

在東方匯理財富管理本月投資報告中，該行股票基金經理Laura CORRIERAS指出，市場勢頭在過去兩個月期間發生變化，一些曾經落後的地理區域，如中國和英國，已經展開激烈的追趕博弈。這種對市場上漲的廣泛參與也可以在行業層面上展現，行業獲利不再只集中於「增長型」股票，而是已經蔓延到「景氣循環型」和「價值型」行業，認為股票市場終於開始從更廣泛的支持中獲利。

美國近月向中國加徵關稅 實際影響有限

在評論中國股市前景時，Laura CORRIERAS表示：「中國的最新貿易數據超出預期，對房地產購買的限制已經放寬，而股息紅利稅可能會取消。這些因素都有助改善市場情緒，並使資金回流至該區域。儘管美國和中國之間最近因某些中國產品被提高徵收關稅而重新點燃緊張關係，在美國總統大選前夕，這些措施大致上似乎只具有象徵性和政治性意義。對中國的影響目前看起來有限。」

根據東方匯理財富管理本月投資報告中引述FactSet的預測，MSCI中國指數成分股今年盈利按年增長達10.6%，明年每股盈利增長更會加快至12.8%，基本面仍然理想。

冀下月三中全會後出招谷經濟穩樓市

高盛亞太區首席股票策略分析師慕天輝（Timothy Moe）早於今年1月下旬已預測內房市場全年表現將會相對回穩，指中國股票投資者可能開始見到黑暗隧道盡頭曙光，測中過去4個多月的市况發展。慕天輝上周四在「名人樓市論壇」發表最新觀點，指即使中國政府現時就支持房地產市場已審批或已到位資金高達3.4萬億元人民幣，但估計最少需要7.7萬億元人民幣的資金，才可將全國庫存降至2018年水平，因此投資者現時十分關注下月將召開的中共二十屆三中全會的政策風向，若之後有更多有效穩定樓市措施出台，有利中國股市延續升浪。

曾敏聰對中國股市後市的看法亦與慕天輝上述觀點相若，強調要留意中共二十屆三中全會的政策風向，特別是房地產市場的最新政策，他表示：「中國今年經濟增長料接近5%，而且通脹亦很溫和，基本面是不錯的，經濟運行中比較大的問題是房地產市場疲弱，假如房地產的問題能夠搞掂，經濟形勢將會更好，所以我們期望下月召開的中共二十屆三中全會後將有更多措施去發展經濟，包括將房地產市場搞返好，目前我們對某幾間內地房地產上市公司亦有比較正面的看法。」

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

相關字詞﹕中國股市 全球減息周期 東方匯理財富管理香港分行投資策略主管曾敏聰

上 / 下一篇新聞

人幣雙櫃台一周年 日均成交1億 上周五佔大市交投不足0.05% 分析：待北水開閘激活
人幣雙櫃台一周年 日均成交1億 上周五佔大市交投不足0.05% 分析：待北水開閘激活
北水以人幣買賣可省匯兌成本 即時確認交易價
北水以人幣買賣可省匯兌成本 即時確認交易價
葡京人：內地客消費審慎 港客較願花費
葡京人：內地客消費審慎 港客較願花費
現代汽車印度子企 擬上市集資195億
現代汽車印度子企 擬上市集資195億
神華煤炭銷量跌0.8% 發電量升4.4%
神華煤炭銷量跌0.8% 發電量升4.4%
AI熱潮剛開始 晶片股料未升完
AI熱潮剛開始 晶片股料未升完
往績回顧：《Money Monday》近期測中科技股升勢
往績回顧：《Money Monday》近期測中科技股升勢
博爾捷近九成收入靠單一客戶
博爾捷近九成收入靠單一客戶
寶尊看好618銷售 料行業平穩 快銷產品餐飲望增長佳 力拓海外
寶尊看好618銷售 料行業平穩 快銷產品餐飲望增長佳 力拓海外
接手GAP後控制打折 改善毛利率
接手GAP後控制打折 改善毛利率
利寶倡「港車北上」客加購商業險 彌補交強險第三者賠償不足
利寶倡「港車北上」客加購商業險 彌補交強險第三者賠償不足
港商無水染色技術推動環保製衣
港商無水染色技術推動環保製衣
ECOHUES傾向技術授權 無意大擴產能
ECOHUES傾向技術授權 無意大擴產能
危疾保忌與住院保綑綁買
危疾保忌與住院保綑綁買
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：AI PC開售 聯想Call 21394
劉思明：AI PC開售 聯想Call 21394
張兆聰：恒指料先考驗17200點支持
張兆聰：恒指料先考驗17200點支持
張兆聰：蘋果或藉AI重拾動力
張兆聰：蘋果或藉AI重拾動力
伍禮賢：美團業務穩健增長 受惠回購股份
伍禮賢：美團業務穩健增長 受惠回購股份
涂國彬：維持美年底前減息一至兩次預測
涂國彬：維持美年底前減息一至兩次預測
陳大為：歐盟地區名義上復蘇 實際陷滯脹
陳大為：歐盟地區名義上復蘇 實際陷滯脹
于學宇：迎「美股七雄」以外投資機遇
于學宇：迎「美股七雄」以外投資機遇
謝偉銓：強化控煙措施 保障市民健康
謝偉銓：強化控煙措施 保障市民健康
趁減息前 做美元定存享逾4.5厘息
趁減息前 做美元定存享逾4.5厘息
沈永年：港人灣區體檢 平價享更佳服務
沈永年：港人灣區體檢 平價享更佳服務
陳正犖：央行未能提振加息預期 日圓或再試低位
陳正犖：央行未能提振加息預期 日圓或再試低位
許健生：「港版淡馬錫」出台助科創
許健生：「港版淡馬錫」出台助科創
溫傑：ASMPT具人工智能概念 先進封裝成增長亮點
溫傑：ASMPT具人工智能概念 先進封裝成增長亮點
劉思明：本周陸家嘴論壇推新政策成焦點
劉思明：本周陸家嘴論壇推新政策成焦點
林少陽：港股來季表現值得期待
林少陽：港股來季表現值得期待
技術取勝：建滔50天線有支持
技術取勝：建滔50天線有支持
李聲揚：Buy and Hold好過高位沽貨
李聲揚：Buy and Hold好過高位沽貨
蔡金強：消費降級 茅台崩了
蔡金強：消費降級 茅台崩了
艾雲豪：女子運動熱曙光初露 非曇花一現
艾雲豪：女子運動熱曙光初露 非曇花一現
李順威：油價走向 政治盤路成關鍵
李順威：油價走向 政治盤路成關鍵
劉思明：環保中資電力板塊跌市堅挺
劉思明：環保中資電力板塊跌市堅挺
瑞銀亞洲：AI概念受追捧 聯想購21071
瑞銀亞洲：AI概念受追捧 聯想購21071
摩根大通亞洲：7月央行或加息 日港購10191
摩根大通亞洲：7月央行或加息 日港購10191
周顯：行業若現逆境 政府可表一點誠意
周顯：行業若現逆境 政府可表一點誠意
王弼：美股陰陽怪氣 是時候大規模套現
王弼：美股陰陽怪氣 是時候大規模套現
曾淵滄：泡泡瑪特逆市升 可小注吸
曾淵滄：泡泡瑪特逆市升 可小注吸
湯文亮：區分敵友 中美做法各異
湯文亮：區分敵友 中美做法各異
陳永傑：高盛內部對息口預測有分歧
陳永傑：高盛內部對息口預測有分歧
廖偉強：樓價短期受困 壓力有增無減
廖偉強：樓價短期受困 壓力有增無減
布少明：新盤吸金千億 後市料「求量」
布少明：新盤吸金千億 後市料「求量」
馬泰陽：減息步伐放緩 新盤續搶攻
馬泰陽：減息步伐放緩 新盤續搶攻
4盤3853伙今季入伙 吸內地生租客 白石角兩盤涉1871伙 University Hill現預放租
4盤3853伙今季入伙 吸內地生租客 白石角兩盤涉1871伙 University Hill現預放租
內地客1.68萬租必嘉坊‧曦匯一房戶
內地客1.68萬租必嘉坊‧曦匯一房戶
NOVO 3B期3日收3000票 超額12倍
NOVO 3B期3日收3000票 超額12倍
第一城兩房448萬沽 3個月炒貴近9%
第一城兩房448萬沽 3個月炒貴近9%
新地15商場推優惠吸客 父親節人流生意升
新地15商場推優惠吸客 父親節人流生意升
THE HADDON近港鐵站 生活便利
THE HADDON近港鐵站 生活便利
環宇海灣交投穩 實呎維持1.3萬
環宇海灣交投穩 實呎維持1.3萬
領展8厘息 大行指市場太悲觀
領展8厘息 大行指市場太悲觀