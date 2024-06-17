東方匯理財富管理：全球進減息周期 減現金增持股債

明報記者 葉創成

東方匯理財富管理是歐洲最大銀行之一法國農業信貸銀行（Crédit Agricole）旗下私人銀行，根據曾敏聰的介紹，該行香港業務以高淨值人士、超高淨值人士及家族辦公室作為目標客戶，入門門檻為200萬美元，客戶普遍亦會存放不少於500萬美元資產於該行。曾敏聰上周四接受《Money Monday》專訪時指出，該行不少客戶在今年3、4月以來投資取態上出現明顯變化，由保守變進取，原因之一是相信全球即將步入減息周期，因此積極買入美國及亞洲股票，亦有增持港股，把握到相關股市至今的升浪。

瑞士央行於3月出乎意料地減息0.25厘，指標利率降至1.5厘（見圖1），是9年來首次減息，亦是全球主要央行中第一家放鬆緊縮貨幣政策。瑞士央行當時在聲明表示，能夠放寬貨幣政策是因為過去兩年半抗通脹有成效，2月通脹率降至1.2%，連續9個月處於零至2%的目標區間內，該央行將這區間定義為物價穩定。跟着加拿大央行亦於前周三宣布減息0.25厘至4.75厘（見圖2），是七國集團（G7）最早掉頭減息的國家，而且歐洲央行於前周四也決定將主要再融資利率下調0.25厘至4.25厘（見圖3），是至今已開啟減息周期的最大央行。

歐洲經濟較弱 料央行續減息

曾敏聰指出，瑞士央行3月減息0.25厘至1.5厘後，在發達國家中明顯比較低息，因此瑞士法郎近月亦成為像日圓一樣的融資貨幣（funding currency），也就是說，國際投資者借入瑞士法郎後再兌換為其他貨幣在相關市場尋找投資機會，這也是全球股市至今延續升浪的原因之一。他認為，由此可見，即使瑞士央行並非美國聯儲局一樣屬全球最有影響力的央行，但瑞士央行是次減息，對全球風險資產市場亦屬正面，因此加拿大央行及歐洲央行前周先後減息，同樣亦可被視為好消息。

個別央行是否減息，要視乎本身的經濟及政治環境而定，就此而言，曾敏聰相信，歐洲央行前周四減息後，在今年餘下時間仍有減息機會，料年底前會再減息一至兩次，他表示：「歐洲經濟增長始終比較慢，因此即使前周歐洲央行宣布減息0.25厘時強調屬只此一次，市場稱此為『鷹派減息』（hawkish cut），但我覺得『講就咁講啦』，始終歐洲經濟仍然比較弱一些，而且本月歐洲議會選舉後政局亦出現一些變化，故我相信歐洲央行在今年餘下時間仍會再減息一至兩次」。

若美經濟增長放緩 11月大選前料減息

假如美國經濟增長今年稍後時間像歐洲一樣轉弱的話，曾敏聰相信，聯儲局也會跟隨歐洲央行減息，故他認為，投資者不需要就聯儲局上周將今年全年減息次數預測由三次下調至一次而過分憂慮。

曾敏聰表示：「美國聯儲局最新預測今年全年僅減息一次，而我們則估計當局減息一次至兩次，我們覺得最大變數是當地經濟到底會出現軟着陸抑或是其他情况。另外，參考歐洲央行本月在歐洲議會選舉前減息的情况，聯儲局在美國11月總統大選臨近前減息的機率亦比較大。」

籲買5年期或以下優質企債 鎖定高息

總括而言，曾敏聰相信，美國聯儲局、歐洲央行、加拿大央行及瑞士央行等全球主要央行已步入或將步入減息周期，息口走勢一定是向下，故他認為投資者應該就此做好準備，穩健的投資者可以買入5年期或以下優質企業債券。可以留意的是，根據東方匯理財富管理本月投資報告，該行對歐元投資級別及歐元金融債券不論在短期或長期均屬「略為超配」評級（見表）。

曾敏聰認為，假如投資者風險胃納較高，亦可買入由優質中國國企發行的5年或以下年期美元債券：「我覺得很多國企均很穩陣，問題是環球投資者暫時對此板塊興趣不大，因此有關債券現時息率亦比較高，我認為這是一個不錯的機會去買貨。當然，假如客戶本身在中國內地及香港已有很多投資，因此希望分散風險，現時去買歐洲或美國優質企業債券亦屬可取。」

投資債券基金比單一債券具兩大優勢

除了上述5年或以下年期優質企業債券外，曾敏聰認為現時亦可買入相關債券基金：「雖然投資債券基金需要繳付首次認購費及每年管理費，但此投資產品的好處是有流通性，隨時可以買入或賣出；作為比較，投資單一債券可能出現最大的問題是相關市場流動性不足，買賣差價可以很闊。」

另外，曾敏聰指出，一隻具規模的債券基金往往會投資500隻或以上債券，這樣可以分散風險，比投資單一債券好。

經濟前景樂觀 看好東盟印度韓國股市

股票方面，根據東方匯理財富管理本月投資報告，該行短期及長期均略為超配亞洲（中國除外）股市，在全球股市中屬最看好。曾敏聰解釋，該行主要的是看好東盟、印度及韓國股市，主要原因是地緣政治因素影響下，這些國家或地區經濟前景可以看高一線。另外，雖然東方匯理財富管理現對日本股市短期或長期評級均為「中性」，但曾敏聰認為可以留意受惠於人工智能熱潮所帶來強大需求的日本晶片股。

在東方匯理財富管理本月投資報告中，該行股票基金經理Laura CORRIERAS指出，市場勢頭在過去兩個月期間發生變化，一些曾經落後的地理區域，如中國和英國，已經展開激烈的追趕博弈。這種對市場上漲的廣泛參與也可以在行業層面上展現，行業獲利不再只集中於「增長型」股票，而是已經蔓延到「景氣循環型」和「價值型」行業，認為股票市場終於開始從更廣泛的支持中獲利。

美國近月向中國加徵關稅 實際影響有限

在評論中國股市前景時，Laura CORRIERAS表示：「中國的最新貿易數據超出預期，對房地產購買的限制已經放寬，而股息紅利稅可能會取消。這些因素都有助改善市場情緒，並使資金回流至該區域。儘管美國和中國之間最近因某些中國產品被提高徵收關稅而重新點燃緊張關係，在美國總統大選前夕，這些措施大致上似乎只具有象徵性和政治性意義。對中國的影響目前看起來有限。」

根據東方匯理財富管理本月投資報告中引述FactSet的預測，MSCI中國指數成分股今年盈利按年增長達10.6%，明年每股盈利增長更會加快至12.8%，基本面仍然理想。

冀下月三中全會後出招谷經濟穩樓市

高盛亞太區首席股票策略分析師慕天輝（Timothy Moe）早於今年1月下旬已預測內房市場全年表現將會相對回穩，指中國股票投資者可能開始見到黑暗隧道盡頭曙光，測中過去4個多月的市况發展。慕天輝上周四在「名人樓市論壇」發表最新觀點，指即使中國政府現時就支持房地產市場已審批或已到位資金高達3.4萬億元人民幣，但估計最少需要7.7萬億元人民幣的資金，才可將全國庫存降至2018年水平，因此投資者現時十分關注下月將召開的中共二十屆三中全會的政策風向，若之後有更多有效穩定樓市措施出台，有利中國股市延續升浪。

曾敏聰對中國股市後市的看法亦與慕天輝上述觀點相若，強調要留意中共二十屆三中全會的政策風向，特別是房地產市場的最新政策，他表示：「中國今年經濟增長料接近5%，而且通脹亦很溫和，基本面是不錯的，經濟運行中比較大的問題是房地產市場疲弱，假如房地產的問題能夠搞掂，經濟形勢將會更好，所以我們期望下月召開的中共二十屆三中全會後將有更多措施去發展經濟，包括將房地產市場搞返好，目前我們對某幾間內地房地產上市公司亦有比較正面的看法。」

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