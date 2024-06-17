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經濟

葡京人：內地客消費審慎 港客較願花費

【明報專訊】內地遊客消費模式轉變，不單影響到香港旅遊市場，一水之隔的澳門方面，當地大型度假村之一的葡京人，其零售活動副總裁項成明言，客人因為未能夠看通全球經濟狀况，故消費審慎了，業界也要辛苦地守業。反而香港旅客較願意消費。另由於新的遊樂方式成形，2000年代（Y2K）及3000年代（Y3K）消費者對物質不多要求下，他們也要變陣，適應市場的新發展形態。

在業界守業之際，項成在出席亞洲國際娛樂展（G2E）活動後指出，由於澳門打造成旅遊城市的形象愈來愈好，亦見多了年輕人出來創業並涉足文創事業，因此她對澳門的旅遊發展前景審慎樂觀。她說，葡京人體會到的是，疫情後澳門恢復通關，過來澳門的人流好了，但是南下旅客消費審慎了，澳門市民則北上消費，反而香港遊客較願消費，尤其在復活節檔期為例，每人消費動輒過千元以上，消費時會較注重體驗。

設滑板場電動車品牌店吸客

現時葡京人的內地及香港遊客佔比高達九成，來自台灣、韓國及泰國的遊客亦佔數個百分點。不過，項成強調，他們沒有放棄本地市場，並繼續做好在周一至五過來消費休閒的宣傳推廣，並會在今年7月新增滑板場、室內卡丁車場，以增加新賣點。他們亦和的士業界做好溝通，並且在網上多些宣傳推廣，冀吸引更多客人過來。

雖然消費者訪澳購物較前減少，在新的玩樂模式成形下，她更稱：「Y2K及Y3K等消費者對物質亦不多要求，反而會集中食住玩，注重享受過程，例如他們寧願去看演唱會和食葡撻，卻未必去購買波鞋。」在這個情况下，她說：「葡京人內的體育用品店會在產品尺寸上做到『齊碼』及提供特別版產品，同時會在商場內舉行活動，引起遊人注意。」另在葡京人購物商場內，會增開多些如ORA等電動車品牌店。由於內地品牌的電動車向來對車主非常吸引，加上澳門仍對購買電動車有減稅安排，因此會吸引到換車客過來。

項成續指出，葡京人會和IP擁有人和藝術收藏家合作，嘗試帶來作品供觀眾欣賞，做好體驗。在推動演唱會經濟方面，她表示，他們在去年6月起，已在室內場地累計舉行了43場演唱會表演，以韓星、泰星招徠，到7月份起暑假檔期，他們會增加演唱會冀吸引更多人流。

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