律師預告更多吹哨人揭露波音問題

今年兩吹哨者相繼離世

早於2017年，John Barnett根據「AIR21吹哨人保護計劃」向美國勞工部投訴波音，同年他亦離開了波音。綜合外媒整理的時序，3月7日波音律師向John Barnett取證，翌日John Barnett又接受自己律師詢問半日。John Barnett的律師Rob Turkewitz表示，原定3月9日上午完成取證，但當日John Barnett未有現身，亦無接聽電話，Rob Turkewitz因擔心而向John Barnett所住的酒店致電。隨後，John Barnett被發現死於自己車內，當時車停泊於酒店停車場內。

查爾斯頓縣驗屍官辦事處證實了死亡事件，稱似乎是由 「自殘槍傷」所致，目前仍在調查中。

Rob Turkewitz表示，John Barnett在波音內的經歷影響他很深，要重溫一切很沉重。John Barnett母親接受訪問時也稱，兒子多年來一直背負重擔，損害了他身心。

至於另一吹哨者Joshua Dean，曾於波音機身供應商Spirit AeroSystems任品質審核員，亦於上月急病逝世。其姨姨說，Joshua Dean兩周內感不適，呼吸困難，於是到醫院求診，插管後患上肺炎，又感染了嚴重的細菌感染，即耐甲氧西林金黃色葡萄球菌（MRSA），病况急劇惡化，後來更診斷出中風，最終救治乏術。

律師：政府應獎勵舉報者

波音吹哨者案件另一律師Brian Knowles接受訪問時表示，不想就兩宗死亡的時間揣測，但預告很快有更多吹哨人挺身而出，這批吹哨人將最初兩名吹哨者視為英雄。

他又稱，John Barnett、Joshua Dean等人勇敢吹哨，才可讓波音恢復最高的品質，若政府希望大家吹哨，便應向波音或其供應商罰款，並獎勵舉報者，鼓勵大家挺身而出。

[企業地球村]