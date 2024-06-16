事故頻生累業績 波音迫近垃圾級 穆迪：倘客機交付現金流未改善 評級將「鄭重衡量」

明報記者 鄭智文

綜合報道：彭博、《金融時報》、CNBC、《紐約時報》、《財富》、英國廣播公司

波音今年1月發生的加拿大空中事故，後果已在首季業績浮現。一季內波音自由現金流錄得39.29億美元流出，略低於3月預告的40億至45億美元，但去年同期僅流出7.86億美元。外媒分析，情况反映波音正在消化空中事故後果，首季737 Max生產速度放緩，亦要向客戶賠償。

商用飛機交付量大減 經營虧損擴

艙門事故令美國聯邦航空局（FAA）介入，期內波音737客機產量被限制至每月38架以下，導致旗下商用飛機業務首季表現奇差，其交付量按年大減36%至83架，經營虧損由6.15億美元擴大至11.43億美元，經營虧損率由9.2%擴大至24.6%。

這幾點亦令穆迪決定將波音的信用評級調低，737客機產量受限，妨礙產生自由現金流。業績公布後，穆迪隨即將波音的信用評級由Baa2下調至Baa3，為投資級別最低級，再跌一級即陷入垃圾級別；評級展望為負面。

穆迪資深副總裁Jonathan Root認為，波音的商用飛機業務欠佳，品質控制成效不彰，令自由現金流未能達到該行早前預測的水平。他強調，如果波音的客機交付量及自由現金流今年內未見改善，評級委員會將「鄭重衡量」這一情况。穆迪看重波音的商用飛機業務，交付量愈接近上限，愈對波音評級有利，商用飛機業務運作得到，就能解決許多問題。

波音財務總監Brian West預告，波音新客機交付量於第二季未較首季改善，第二季自由現金流更有機會按季稍為惡化，料今年全年自由現金流錄負數。不過，穆迪看重的是第三季、第四季。Jonathan Root指出，該行看的不是單月表現，而是下半年交付量的走勢。

2025至26年123億美元債到期

穆迪料需發新債應付

疫情癱瘓全球航空業，波音當時靠舉債度難關，據資料顯示，波音2025年到期的債券高達43億美元，2026年到期債券達80億美元。

波音行政總裁Dave Calhoun派定心丸，強調公司目標於2025年或2026年內自由現金流可產生100億美元。然而波音財務仍令評級機構憂慮。穆迪預計，對商用飛機業務的相關不利因素，至少維持到2026年，料屆時波音全年自由現金流不足以償付，估計波音會發新債填數。

另外兩大評級機構同時將波音評級展望由「穩定」下調至「負面」。惠譽認為，波音未有方法改善生產和交付，打擊現金流，有機會令評級降至垃圾級別，但料未來6至12個月表現改善，守住投資級別。標普全球則提及波音就收購Spirit AeroSystems的談判，憂慮40億美元收購費用及Spirit的40億美元債務等，將推高波音債務，妨礙公司恢復現金流。

分析：處雙頭壟斷 降級機率不高

對於波音前景，市場目光放在其商用飛機業務，因該市場主要只有兩大供應商，一是波音，一是空中巴士。美國芝加哥投資公司Harris Associates持有波音債券，其固定投資主管Adam Abbas認為，波音實際被降級的機率不高，形容波音處於雙頭壟斷優勢。他又稱，目前波音許多不利因素，都是假設了波音當前問題會持續3至5年。

在2018年10月波音737 Max客機於印尼海域失事前，其信用評級獲三大評級機構評為A至A2級。後來波音客機繼印尼海域及埃塞俄比亞失事後，涉事的737-MAX客機被各地禁飛近兩年，加上疫情來襲，旋即被連番降級。Brian West上月表示，公司生產供應鏈部分問題令許多客戶失望，當務之急是穩定生產系統，改善質素等。

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