財庫局長許正宇：將推境外國債期貨

許正宇指出，國際出現資產配置多元化、經濟數字化和綠色轉型三大趨勢，香港要提升市場效率，持續改革和創新，並做好互聯互通，助提升香港吸引力。最近港股交投持續穩健增長，目前港股交投量有70%至80%與內地企業有關，內地經濟繼續保持在5%以上增長，持續為股市提供良好發展基礎。

史美倫：中東市場為未來增長焦點

許正宇續稱，快將宣布落實在惡劣天氣下維持港股交易的措施。港交所前主席史美倫表示，現時惡劣天氣停市安排是基於歷史原因，在推動取消相關安排遇到不少阻力，但隨着交易電子化，本港亦需跟上時代，以免對市場帶來更多損失。

另外，史美倫指出，過去來港的投資者主要來自歐美等，面對地緣政治因素，有必要推動資金、投資者和上市資源多元化，並指中東市場能夠成為未來增長焦點，因為當地有不少投資者有意投資中國，而且是一帶一路合作中較成熟的地區，相信香港作為超級聯繫人，可將中東市場與亞洲和中國市場拉近。