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經濟
香港地產

昇悅居兩房減價1% 1.88萬獲承租

【明報專訊】夏天住宅租賃旺季提早來臨，市區大型屋苑租盤交投活躍。香港置業營業經理黎俊華表示，荔枝角西九四小龍之一昇悅居，屋苑第1座中層A室，屬實用面積491方呎兩房間隔，業主以約1.9萬元放租，獲外區客接洽，經議價後略減200元或1%，以1.88萬元租出，實用呎租38元，新租客為夫婦，睇樓兩次決定承租；業主於2021年以約915萬元購入單位，享租金回報率2.5厘。

啟德本月暫錄76宗住宅租賃

至於作為近年新盤供應重鎮的啟德，6月至今暫錄約76宗住宅租賃成交，其中龍譽佔3宗。中原分行經理施蒂文表示，龍譽新錄租賃成交為第2B座低層D室，實用面積306方呎1房間隔、採開放式廚房設計，望內園景，以1.6萬元獲承租，實用呎租52元；業主2017年以約647萬元一手購入單位，享租金回報率3厘。

此外，荃灣區住宅租賃市况亦甚為暢旺，本月至今已錄逾80宗租賃成交，較二手買賣成交多一倍。中原市務經理凌活忠表示，環宇海灣第1座高層F室，實用面積914方呎4房連套房間隔，望海景，業主叫價3.2萬元，議價後減1200元或約4%，以3.08萬元租出，實用呎租近34元，租客為家庭客；業主2015年4月以1811.4萬元一手買入，享租金回報率2厘。

[香港地產]

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