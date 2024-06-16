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經濟

歐盟或指控蘋果Meta 涉違《數碼市場法》

【明報專訊】美國兩大科技巨頭蘋果（美：AAPL）及facebook母公司Meta（美：META）齊或面臨歐盟監管機構的指控，成為違反《數碼市場法》而被罰的首批科技企業。蘋果若被裁定違反法例，或按全球每日營業額最高5%作為罰款，按去年日均營業額逾10億美元計，意味每天罰款最多5000萬美元。

蘋果每日最高罰5000萬美元

英國《金融時報》報道，歐盟監管機構首次使用該新法例向大型科技集團「開刀」，將指控蘋果涉嫌阻撓流動應用程式商店的競爭，預計最快於數周內提出，包括指控蘋果沒有遵守義務，允許應用程式開發人員「引導」用戶使用蘋果應用商店以外的產品，同時不收取額外費用。路透社引述消息人士指出，歐盟監管機構將在8月發布類似反壟斷指控的初步調查結果，首先指控蘋果，之後再向Meta提出指控。

因應付新法例規定，蘋果在歐洲已開放部分服務包括第三方應用程式商店及瀏覽器，但同時推出新收費政策，包括向擁有超過100萬用戶的應用程式開發商收取每個50美仙的安裝「核心技術費」，還將向使用其支付處理器的應用程式開發者收取額外3%的費用。有開發商批評新收費政策變相支付更高昂的費用。Sensor Tower分析顯示，今年第二季至今，消費者在蘋果應用商店的消費支出相對持平，反映歐盟的規定尚未影響該公司營收。蘋果發聲明，重申有信心所推計劃符合有關法例。

Meta確認不在歐推AI服務

路透社指出，Meta初步調查結果集中指向最近推出的付費模式，即用戶為無廣告的facebook和Instagram支付訂閱費。另外，Meta受投訴壓力下，已確認不會在歐洲推出人工智能（AI）模型服務。

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