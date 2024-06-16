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經濟

納指連創5日高 Nvidia一周升9% 高盛：大型科企業績強勁 再上調標指目標至5600點

【明報專訊】美國6月消費信心指數下跌，但在重磅科技股推動下，上周五納指連創5日新高，收報17,688點，升0.12%；標指收報5431點，跌0.04%；道指收報38,589點，跌0.15%。高盛更在7個月內第三度調高標指年底目標，較2月目標上調達7.7%，至5600點，較上周五收報有約3.1%的上升空間，在最樂觀情况下更預測飈升至6300點。全周計，納指累升3.2%，標指升1.6%，道指跌0.5%。

歐洲股市全線走低，受歐洲議會選舉及法國國會選舉等政治不明朗因素影響，法國CAC40指數「最傷」，上周五跌2.66%，至7503點，全周計更累跌6.2%，德國DAX指數上周五跌1.44%，至18,002點，英國富時100指數上周五跌0.21%，至8146點。

高盛策略師David Kostin把標指年底目標從5200點升至5600點，與瑞銀等預測一致，為華爾街最高，按高盛去年11月首次訂標指今年底看4700點，累計調升約19%。對於一個月前仍維持標指目標5200點，他在上周五向客戶指出，因首5名大型科技股的強勁純利增長，抵消對其餘股份每股盈利預期負面修正的影響，並將標指合理市盈率從19.5倍上調至20.4倍。

美匯曾見105.8 連升兩周

Nvidia（英偉達）（美：NVDA）股份拆細後持續創新高，收報131.88美元，升1.75%，全周更累升9.1%，加上Google母公司Alphabet（美：GOOGL）收報176.79美元，升0.93%，帶動納指創新高。Nvidia市值膨脹至高達約3.24萬億美元，雖然全球市值最大的股份微軟（美：MSFT）亦升0.2%，至442.57美元，但兩者市值拉近至相差約450億美元。

美元受歐日貨幣疲弱而向上，美匯指數更曾見105.8的一個半月以來高位，連升兩周，歐洲存在進一步減息預期，歐元曾低見1.0669美元，為5月初以來低位，日本央行維持利率不變及減少購買國債規模而拖累日圓曾跌至158.25日圓兌1美元，為4月底以來低位，市場憧憬美匯指數或挑戰4月16日所創106.51的今年新高。

芝加哥聯邦儲備銀行行長古爾斯比認為，上周經濟數據顯示5月通脹降溫，希望在減息前見到更多良好通脹數據。

恒指夜期港股ADR指數齊跌

上周五本港夜期收報17,794點，跌122點，比現貨低水147點，港股ADR指數報17,863點，跌0.4%，港股預託價方面，騰訊（0700）折合港元收報375.9元，較港收市跌1%，阿里巴巴（9988）折合港元收報71.6元，較港收市跌1.6%，匯控（0005）折合港元收報67.5元，較港收市升0.54%。

明報記者

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