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2024年6月15日星期六
睇樓手冊
金管局按證鬆綁 助估值跌買家上會 撤辣前自住樓花最高可做九成按揭
納米樓據指加按息 舊樓或成下一目標
恒指挫170點失萬八 匯豐私銀削目標價
雲工場跌17% 5月以來首隻首日破底新股
內地首5月社融 增14.8萬億遜預期
港交所倡獨董連任9年須離職 最多同時任6企 文件披露23人超額任職
ETF通7·22擴容 基金互認放寬銷售比例限制
大行削目標價 周大福挫9%近4年低
萬科申41億貸款 另贖回23億境內債
惠譽：歐加關稅 增內地車市競爭
中汽協：5月新能源車銷量按年增33%
日央行先鴿後鷹 圓匯波動 預告大減買債 日圓跌至4.93算後反彈
馬斯克稱可佔人形機械人一成市場
麒麟斥11億購FANCL 溢價四成
濠賭被要求停免費小食 十六浦：改用積分
第一城呎租見53元 逼最高紀錄 受惠內地生買轉租入市 租務旺季提早到
義德道豪宅連車位3980萬沽 凱施餅店家族成員或蝕三成
澐璟特色戶售3.8億呎價7.9萬 啟德新高
CCL連跌6周後回穩 分析：跌勢未變
德勤中國太古廣場一座辦公室 續租10年 涉樓面12.5萬呎
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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金管局按證鬆綁 助估值跌買家上會 撤辣前自住樓花最高可做九成按揭
納米樓據指加按息 舊樓或成下一目標
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