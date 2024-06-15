CCL連跌6周後回穩 分析：跌勢未變

【明報專訊】本港樓價暫時回穩，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL，最新報144.52點，按周升0.54%，屬指數連跌6周後單周回穩，惟指數仍處於近7年半低位、重返2017年1月中水平。是次公布的指數，具體反映5月20日至26日市况，當周市况包括5月24日大型銀行收緊舊樓、村屋按揭。