義德道豪宅連車位3980萬沽 凱施餅店家族成員或蝕三成

上述義德道1及3號第1座低層B室，實用面積1484方呎3房3套間隔，上月底以3980萬元連車位售出、實呎26,819元；原業主蕭偉成於2014年一手購入，當時連車位作價5027萬元，帳面蝕1047萬元或21%，由於購入時需付樓價8.5%雙倍印花稅，連使費料實蝕約1520萬元或約30%。

維港峰4房售4450萬 業主輸29%

另西環維港峰高層B室，實用面積1702方呎4房雙套間隔，上月底以4450萬元售出、實呎26,146元，原業主華融投資股份（2277）執行董事關偉明，於2016年以約5523萬元購入，持貨8年，帳面蝕1073萬元或19%，由於購入時需付樓價8.5%雙倍印花稅，連其他使費料實蝕約1600萬元，蝕幅約29%。

關氏過去先後購入維港峰多項物業，估計共涉資8855萬元，包括以2038.38萬元及5522.6萬元購入屋苑兩個住宅單位，及後再購入3個車位，最貴一個作價518萬元，曾創全港最貴車位紀錄。

GRANDE MONACO兩房

860萬沽 蝕300萬

市區大型半新盤亦現蝕讓。利嘉閣市務經理鍾偉民稱，啟德GRANDE MONACO第1A座中層C室，實用面積446方呎兩房間隔，設開放式廚房，望啟德河景，以860萬元成交、實呎19,283元；原業主2021年以約1110.7萬元一手買入，帳面蝕250.7萬元或23%，若連使費，有可能實蝕逾300萬元或27%，料為屋苑蝕幅最大二手成交。

新界方面，美聯助理聯席董事陳鋒指出，元朗錦田山水盈第3座低層A室，實用面積928方呎3房連套房設計，原業主以1180萬元放售，獲外區用家洽購，終以952萬元售出，減價228萬元或19%、實呎10,259元；原業主2020年以1088.1萬元一手購入，帳面蝕136.1萬元或13%，連使費料實蝕約190萬元或17%。