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經濟
國際金融

麒麟斥11億購FANCL 溢價四成

【明報專訊】啤酒商麒麟控股（Kirin Holdings）決定收購護膚及保健食品品牌FANCL，將其納入為全資子公司。麒麟已持有FANCL約三分之一股份，並提出以每股2690日圓（約147.2港元）的價格收購剩餘股份，較收購傳出前的FANCL周二收市價有四成溢價，收購成本約2200億日圓（約11億港元）。

增保健食品業務 減依賴啤酒

作為麒麟獲利重心的啤酒市場，由於日本本土人口減少等因素而陷入低迷。另一方面，FANCL主打的補充劑等保健食品領域仍持續增長。Euromonitor的數據顯示，去年全球健康食品（包括維他命補充劑和保健品）的市場，規模達1336億美元，5年內增長兩成。

麒麟希望透過收購FANCL來提高在保健食品市場的實力，使其成為未來的收入來源，並減少對啤酒產品的依賴。麒麟去年已收購澳洲保健食品巨頭Blackmores。

為推動業務多元化，麒麟控股設定的5000億日圓（約248億港元）年銷售額目標，其中健康業務需貢獻約五分之一的銷售額。麒麟的競爭對手、日本最大啤酒製造商朝日集團控股（Asahi Group Holdings）也期望到2030年，無酒精產品在其產品組合中所佔的份額達到20%。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕保健品 啤酒 收購 麒麟

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