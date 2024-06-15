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經濟
國際金融

馬斯克稱可佔人形機械人一成市場

【明報專訊】特斯拉（Tesla）股東投票再次確認行政總裁馬斯克560億美元薪酬方案，並通過將Tesla註冊地由特拉華州遷往得州的提案，以示對馬斯克領導能力的支持。馬斯克在投票結果公布後興奮得手舞足蹈，向股東表示感謝：「我太愛你們了。」馬斯克又預告，人形機械人Optimus將成為Tesla的重要產品，它們明年將進入「限量生產」階段，估計明年將有逾一千個，甚至幾千個Optimus在Tesla的工廠上班，以測試它們的應用。

馬斯克又向股東畫大餅，指人形機械人市場需求可達10億個，而Tesla可望取得至少一成市場份額，若每個人形機械人生產成本為1萬美元， 定價為2萬美元，就有1萬億美元利潤，令Tesla市值可望較目前市值最高的企業高10倍。周四全球市值最高的蘋果（美：AAPL），市值約3.28萬億美元。相比下，Tesla市值約5800億美元。

美消費者信心7個月低 美股挫

馬斯克未透露Optimus現階段可完成哪些工作，僅表示它們終有一天可以像《星球大戰》（Star Wars）的機械人角色「R2-D2」和「C-3PO」般能幹。它們將會為主人煮食或打掃，在工廠上班，甚至照顧孩子。今年1月，Tesla展示了Optimus摺疊衣物的影片，但被機械工程師質疑影片具誤導性，指這些機械人仍無法自主工作，需由人手操控。Tesla周四股價曾大幅飈升，昨早段回落。美股三大指數午夜前下滑，美國6月密歇根大學消費者信心指數初值跌至65.6，是7個月低位。法國政局動盪，法國CAC指數午夜前跌逾2.7%。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕測試 工廠 特斯拉（Tesla）

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