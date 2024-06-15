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經濟
國際金融

日央行先鴿後鷹 圓匯波動 預告大減買債 日圓跌至4.93算後反彈

【明報專訊】日本央行昨公布議息結果，將短期利率目標維持在0至0.1厘，並決定未來減少買債的方針，卻未有交代箇中細節，僅預告將在7月底會議公布未來1至2年削減現規模達5萬億美元的資產負債表。市場不滿日本央行未交代減少買債及「縮表」詳情，憂慮該央行在調整貨幣政策方面，包括減少買債及加息持審慎態度。這種鴿派的市場解讀，拖累每百日圓兌港元昨跌至4.93算，日圓兌每美元低見158.25，見6周低位，是日本當局4月底入市干預後首見的低位。

不過日央行行長植田和男隨後放鷹，預告下月宣布的買債減幅可能很大，且不排除屆時可能加息。日圓應聲反彈，每百日圓兌港元昨晚回升至4.98算（見圖），日圓兌每美元反彈至157水平。

植田和男稱不排除加息

日本央行表示，暫時仍然會維持每月380億美元（約2964億港元）的買債額度。植田和男透露，未來削減買債的規模可能很大，但具體的減幅及削減框架，將與市場參與者討論。他強調削減買債時，重要的是保持靈活性，以確保市場穩定。

植田表示，隨着買債減少，日本央行的債券持有量（資產負債表規模）將會減少，但央行持有的債券規模，仍將繼續對經濟產生影響。他說，央行尚未考慮需要多長時間，才能充分減少資產負債表，初步框架是一至兩年。

對於下次於7月底舉行的議息會議，會否同時決定加息及縮減買債，植田表示，將根據當時的經濟和物價數據決定，當然「有可能在7月決定加息，並調整對貨幣的支持程度」。他說，若潛在通脹升幅符合預期，日本央行將考慮調整對貨幣的支持程度；若經濟和通脹超出預期，這將成為加息的理據。

植田指出，匯率變動對經濟和物價產生重大影響。近期企業加薪，並更願意將成本轉嫁消費者，對物價的影響可能加劇。日圓偏軟亦會推高物價，近期已看到長期通脹預期有所上升，不過實際長期利率水平仍然相當低，因此日本金融環境仍然足夠寬鬆。

維持每月380億美元買債規模

根據路透社在6月3日至7日進行的調查顯示，近一半受訪的經濟學家預計，日本央行將在7月至9月期間宣布加息；另有43%的經濟學家預計，該央行將在10月至12月期間加息。不過日本消費者的疲弱需求，為日本央行的利率正常化進程帶來挑戰。

三菱日聯摩根士丹利證券指出，日本央行可能想為市場帶來心理準備，避免縮減買債措施令市場意外，這類似於美聯儲預先為量化緊縮（QT）提供中長期指引，以避免每次政策會議可能出現較大的不確定性。

日本央行正面臨推動「縮表」的壓力，以確保未來加息的影響可傳導至實體經濟。《華爾街日報》指出，日本央行的資產負債表目前每月平均有價值380億美元的日本國債到期，這跟日本央行目前每月的買債額度一致。只要日本央行減少買債，買入的債務將少於到期債務，屆時央行的資產負債表將開始縮減。截至去年12月底，日本央行持有一半以上未償付的日本國債。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕日圓 縮表 削減買債 植田和男 日本央行

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