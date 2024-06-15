惠譽：歐加關稅 增內地車市競爭

料對現金流構成壓力

惠譽表示，中國電動車出口受阻將加劇國內競爭，增加內燃汽車（ICEV）市佔率流失的風險，損害部分中國車企及其合資伙伴評級。另外，該行指歐盟反補貼關稅或會削弱中國車企在歐盟市場的增長前景，導致價格壓力增加，並因售價上漲而競爭力有所下降。

惠譽相信，出口目的地多元化的車企更能承受不斷升級的貿易風險，例如比亞迪（1211）的主要出口市場包括巴西、泰國、以色列、澳洲和馬來西亞。車企除在歐盟及鄰國建造工廠外，亦會在貿易風險較低的市場增加投資，並與當地公司成立合資企業，以應對監管的不確定性。不過，該戰略或導致更多資本開支或合資企業的股權融資，從而加快現金流出。惠譽稱今年插電式混合動力車（PHEV）出口增長會明顯加快，或有助緩解貿易壁壘對純電動車出口的壓力。

另惠譽表示德國車企平均銷量有一成是來自中國市場，尤其高利潤的豪華車型，而現在中國市場價格戰競爭激烈，影響了豪華車細分市場。若中國採取報復措施增加進口汽車關稅，將導致歐洲車企利潤率下降，因車企更大機會內部吸收額外的關稅成本。不過，該行指出，歐洲車企強勁的資產負債表和淨現金應有助抵消任何短期壓力，並調整策略以抵消潛在的信貸壓力，惟長期影響尚不清楚。