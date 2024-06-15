ETF通7·22擴容 基金互認放寬銷售比例限制

對方銷售佔比由50%放寬至80%

港交所（0388）指出，有關ETF擴容將和滬深交易所分別按照新的納入標準，於7月12日公布最新的滬深通合資格ETF名單和港股通合資格ETF名單，而確定ETF是否合資格的數據考察截止日期為下周一（17日）。

港交所稱，此次擴容將進一步豐富滬深港通投資者的產品選擇，方便投資者以更高效方式在香港和內地市場進行資產多元化配置。至於擴大準則包括把ETF最近6個月日均資產規模要求下調等。

此外，中國證監會擬從兩方面進一步優化內地與香港基金互認，除了放寬銷售比例限制外，還允許香港互認基金投資管理職能轉授予與管理人同集團的海外資產管理機構。

香港證監會歡迎有關優化安排，並基於對等原則，亦會相應放寬對內地互認基金的銷售限制，以及內地互認基金可向受香港證監會接納所規限司法管轄區的同集團的海外機構作出授權。

證監會行政總裁梁鳳儀表示，優化措施將給內地投資者帶來更多元化產品。