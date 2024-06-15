內地首5月社融 增14.8萬億遜預期

分析：受去年高基數影響

招商證券分析師張靜靜向內地傳媒指出，內地M1統計方法忽略居民活期存款，近期部分企業開始將活期存款向理財、結構性存款及貨幣基金等其他金融產品分流，加上金融去槓桿及表外融資收縮等，從而對M1產生較大影響。至於M2增長幅度較4月減慢0.2個百分點，且增幅由2月底的8.7%持續下跌3個月，有分析認為主因受去年基數高，以及優化金融業增加值核算以減少「水分」等有關。

新增貸款少於預期

此外，單計5月新增人民幣貸款9500億元，按月升約30%，但比去年同期的1.36萬億元為少，而首5個月新增人民幣貸款11.14萬億元，較預測的11.31萬億元少1.5%，其中住戶貸款增加8891億元，企業單位貸款增加9.37萬億元。於5月底，人民幣貸款餘額248.73萬億元，按年增長9.3%。

首5個月人民幣存款則增加9萬億元，其中住戶存款增加7.13萬億元，非金融企業存款減少2.45萬億元，非銀行業金融機構存款增加2.39萬億元等。